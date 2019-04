Ultime Notizie Roma del 25-04-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Luigi in studio oggi 25 Aprile le celebrazioni per la festa della Liberazione dal nazifascismo è il nostro secondo Risorgimento Ha detto il capo dello Stato Mattarella che ha deposto una corona d’alloro all’altare della Patria Roma presente anche il premier Giuseppe conte con il Ministro della Difesa Elisabetta trenta il governatore del Lazio Nicola Zingaretti è il sindaco di Roma Virginia raggi oltre ai vertici di forze armate e polizia al capo dello Stato poi è andata a Vittorio Veneto mentre il premier ha deposto una corona di fiori al sacrario delle Fosse Ardeatine in omaggio delle vittime della strage di sta con lui la sindaco di Roma Virginia raggi mentre su Facebook il vicepremier Di Maio ha scritto È incredibile discutere anche il 25 aprile che è una giornata di festa e le festeognuno poi lo faccia come vuole ha detto il ministro dello sviluppo economico incontro ablativo stock in Russia tra il presidente russo Vladimir Putin di leader nordcoreano Kim jong-un Mosca sostiene di apprezza gli sport di Pyongyang per cercare di migliorare i rapporti con gli Stati Uniti ha detto Putin è il vertice bilaterale è arrivato a 2 mesi di distanza dall’ incontro tra Kim jong-un ed il presidente statunitense Donald Trump Cambiamo argomento gli Stati Uniti sono in cima alla classifica dei paesi ad alto reddito con il maggior numero di bambini che non hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il morbillo tra il 2010 e il 2017 più di due milioni e mezzo di bambini seguiti da Francia e Regno Unito al quinto posto con 435000 bambini non vaccinati nei primi tre mesi del 2019 sono stati riportati più di 110000 casi nel mondo il 300% in piùvia della seta la Cina si avvia presentare una messa a punto della nuova via della seta del secondo forum di Pechino in programma da oggi a sabato con delegazioni da oltre 150 paesi che per l’Italia presenta il premier Conte che vedrà anche il presidente cinese XI jinping’s il premier league triplicando le critiche di poca trasparenza e la Cina si dice aperta ai suggerimenti costruttivi di tutti e tutto relazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa