romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il 25 aprile vede la luce l’Italia che ripudia la guerra e si impegna attivamente per la pace in Italia che ricollegandosi agli alti ideali del Risorgimento di prende il suo posto nel Nazioni democratiche libere capo dello Stato Mattarella Vittorio Veneto Italia che pone I suoi fondamenti nella dignità umana nel rispetto dei diritti politici e sociali nel eguaglianza tra le persone nella collaborazione fra i popoli nel rifugio del razzismo delle discriminazioni non era così nel ventennio fascista le parole del capo dello Stato non si fermano Intanto le polemiche tra gli alleati di governo Di Maio riprendo sia Salvini che ha scelto di essere a Corleone invece che alle cerimonie li divide Chi non vuole festeggiarlo ma Salvini replica non sono a Corleone per un picnic sicura tranquilli fascismo Comunismo una firma non tornano E tu le dimensioni del sottosegretario Siri indagato Di Maio annuncia se non si dimettegoverno Salvini la priorità è pari presto con le indagini Cambiamo argomento gli Stati Uniti sono in cima alla classifica dei paesi ad alto reddito con il maggior numero di bambini che non hanno ricevuto la prima dose di vaccino. il morbillo Dal 2010 al 2017 più di 2,5 milioni seguiti da Francia e Regno Unito con rispettivamente oltre 300.000 a 500.000 bambini non vaccinati nello stesso periodo Italia quinto posto con 435000 bambini non vaccinati nei primi tre mesi del 2019 sono stati riportati più di 110000 casi nel mondo il 300% in più essere in chiusura Trump ha indicato in una telefonata la scorsa settimana al Generale Lee Di degli Stati Uniti sostenevano il tuo account da Tripoli per deporre il governo ha ottenuto dalla lo riporta l’agenzia di stampa americana Bloomberg ieri la cosa di sostegno portare arrivata dal Premier League sarà già la Francia è salito 278 il numero dei Martiri sconti nelle ultime tre settimane a Tripoli mentre gli sfollati sono 36.000 lo scrive in ufficio per gli affari umanitari e tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa