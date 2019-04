Ultime Notizie Roma del 25-04-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano essere in apertura si è concluso dopo due ore in Russia il primo incontro tra Kim jong-un è Vladimir Putin iniziato con una stretta di mano tra i due ablativo mosche sul cane presso gli spazi del leader nordcoreano per cercare di migliorare i rapporti con gli Stati Uniti hai dormito il presidente russo la vita di chi in Russia potrei anche aiutare nel trovare una soluzione alla questione coreana aggiunto Putin secondo il quale chi mi vuole in cambio della denuclearizzazione ti ha detto pronto poi riferire al presidente americano Trump del tuo incontro con i leader nordcoreano non ci sono segreti economia e diritti per le prospettive di crescita nell’area dell’Euro orientati verso il basso a causa delle perduranti incertezze legate a fattori geopolitici La minaccia del protezionismo e vulnerabilità nei mercati emergenti costruire la bici è nel suo bollettino evidenziando che si confermaperdita di bilancio dell’espansione economica proseguirà nell’anno in corso Cerca dunque necessario un ampio grado di accomodamento monetario Stati Uniti 2020 l’ex presidente nel video di oggi in cui annuncia la tua candidatura per la casa bianca cita i fatti di charlottesville del 2017 descrivendoli come un momento decisivo per questa nazione lancia la sfida Trump non possiamo dimenticare quanto accaduto dice mentre Scorrono le immagini dei cortei dei suprematisti bianchi nella città della Virginia 3 agosto del 2017 sfociano in violenti scontri ultima notizia in chiusura meno ore passate davanti ad uno schermo o seduti in un passeggino rispettare le ore di sonno aiuta i bambini a crescere più sani e previene l’obesità quanto rileva l’organizzazione Mondiale della sanità di una direttiva che riguarda la salute dei bimbi di meno di 5 anni per i quali è salutare succede a fare a meno che il passeggino dormire il giusto dedicare più tempo ai giochi attivi non c’è nulla di più sbagliato di quei bambini che seduti nel passeggino giocano con il tablet è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa