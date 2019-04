Ultime Notizie Roma del 25-04-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione di questo giovedì 25 aprile in studio Giuliano Ferrigno il capo dello Stato Mattarella oggi a Vittorio Veneto il 25 aprile vede la luce l’Italia che ripudia la guerra e si impegna attivamente per la pace le parole del capo dello Stato l’Italia ricollegandosi agli altri ideali del Risorgimento riprende il tuo posto nelle Nazioni democratiche libere Italia che portano i suoi fondamenti della dignità umana nel rispetto dei diritti politici e sociali che lei fa le persone nella collaborazione fra i popoli nel ripudio concludi Sergio Mattarella del razzismo delle discriminazioni non era così nel ventennio fascista intanto non si fermano le polemiche tra gli alleati di governo Di Maio riferendosi a Salvini che ha scelto di essere a Corleone invece che alle dice divide Chi non vuole festeggiarlo ma Salvini replica non sono a Corleone per un picnic tranquilli fascismo Comunismo nazismo non tornano e sulle dimensioni del sottosegretario Siri indagato Di Maio annuncia se nonte lo chiediamo al governo Salvini la priorità è pari prezzo con le indagini Cambiamo argomento gli Stati Uniti sono in cima alla classifica dei paesi ad alto reddito con il maggior numero di bambini che non hanno ricevuto la prima dose di vaccino. il bilocale 2010 al 2017 più di 2,5 milioni seguiti da Francia e Regno Unito con rispettivamente oltre 600500 mila bambini non vaccinati nello stesso periodo Italia quinto posto con 435000 bambini non vaccinati nei primi tre mesi del 2019 sono stati riportati più di 110000 casi nel mondo chi è 300% in più l’ultima notizia chiusura torniamo in Italia sono 8 gli ultrà laziali per aver preso parte al dritto e ho facilità di ieri vicino a Piazzale Loreto Milano denunciati dell’Adidas per manifestazione fascista gioielli sospettati erano 22 l’indagine ti racconto anche gli altri episodi di violenza come la prima di Inter Napoli il 26 dicembre per gli inquirenti anche l’ipotesi di associazione per delinquere per indagare sulle balle gli ultras aperta un’inchiesta per manifestazione fascista è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prof

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa