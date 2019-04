Ultime Notizie Roma del 25-04-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano non ti fermano le polemiche sul 25 Aprile tra gli alleati di governo Di Maio torna anche sulla questione del sottosegretario leghista si riattacca Matteo Salvini chi ti difenderà dice sono sicuro che risulterà innocente ma tanto lavoriamo la questione morale altrimenti Che senso ha dire che si festeggia a Corleone dicendo che si vuole eliminare la mafia La mafia la elimini Se tu dai l’esempio la replica del Ministro dell’Interno non sono a Corleone per un picnic e su Di Maio ferma sono in modalità azienda la polemica politica la lascio agli altri che si attacca sul fuoco il presidente della Camera Roberto Fico non c’è nessuna sfida Festa della Liberazione liberazione della mafia non possono essere sullo stesso piano per oggi l’intervento del capo dello Stato Mattarella a Vittorio Veneto nelle celebrazioni del 25 aprile la storia insegna che quando i popoli barattano la propria Libertà in cambio di promesse di ordine digli avvenimenti prendono sempre una piega tragica distruttiva le parole di Sergio Mattarella dopo la liberazione ci furono indette brutalità inaccettabili contro i nemici un tempo per altro condannati dalerci il giorno del riscatto per gli italiani scrive il premier Giuseppe Conte in un post su Facebook e la data da cui origina l’affermazione dei valori della Libertà della dignità della democrazia della pace con ampi e Napoli nella capitale pugni chiusi e slogan contro il governo nel pomeriggio c’è stata anche la manifestazione di Milano essere in chiusura uno degli attentatori suicidi della strage di Pasqua in Sri Lanka era stato precedentemente arrestato dalla polizia di lasciato l’ha detto un portavoce del governo cingalese La Pianella si tratta dell’uomo che si è fatto esplodere al cinnamon Grand Hotel di Colombo anche il fratello era tra i kamikaze lavori siano altre confermato di aver arrestato il padre di un ricco commerciante di spezie con il sospetto di aiutarti nel compiere l’attacco è tutto grazie per averci seguito le mie cose tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa