Ultime Notizie Roma del 25-04-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Mattarella valori della Resistenza sono base della nostra storia il 25 aprile la data fondatrice della nostra esperienza Democratica Ha detto il capo dello stato nel suo messaggio per la festa della Liberazione unità del popolo italiano e la chiave di volta per ripartire dopo l’epidemia del coronavirus come lo fu dopo la Seconda guerra mondiale ha detto un’apertura al mese perché questa è la partita della vita per noi non è ancora finita Anzi è iniziata con un grande manager Ma come per draghi il suo nome viene usato per buttare giù con te lavorare in nero reato Ma nessun padre può trovarsi nella condizione di non poter sfamare i figli e ancora oggi 25 Aprile dobbiamo recuperare lo spirito dei nostri nomi per affrontare questa sorta di guerra sono alcuni dei concetti espressi dalla ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista alla stampa e voltiamopagina andiamo all’estero con 1258 decessi nelle ultime 24 ore 51017 in totale gli Stati Uniti restano il paese più colpito in termini assoluti dal coronavirus ma il saldo giornaliero stirato John Hopkins University scrivere il dato più basso delle ultime tre settimane questo calo una tantum Tuttavia avverte la Johns Hopkins non indica per alcune tendenze dovrà ripresentarsi nei prossimi giorni perché si confermare un reale miglioramento della situazione nel paese andiamo ancora letto ma l’aria è covid-19 un mix che affligge l’Africa per loro non sono possibili tre milioni di morti nella giornata mondiale contro la malaria l’Africa è Chiamata ad affrontare un nuovo nemico la pandemia di coronavirus covid-19 nel fragile contesto africano il mix di malattie infettive potrebbe portare a una catastrofe porto prima fino a 3 milioni di morti dati che potranno essere smentite in base alle misure di prevenzione adottate da ogni singolo paese e A proposito ancora di coronavirus60 nuovi casi di infezione di coronavirus sono stati registrati a bordo della nave da crociera costa atlantica in Giappone sulla nave che si trova nel Golfo di Nagasaki da fine gennaio per lavori di manutenzione ci sono 623 membri dell’equipaggio la prefettura locale ha comunicato che oggi il numero degli individui risultati positivi al Virus sfiora quota 150 Tra cui due italiani una persona è stata ricoverata in ospedale in condizioni gravi mentre il resto dell’equipaggio confinato nelle proprie cabine escluso il personale che si occupa della normale ma amministrazione della nave la prefettura di Nagasaki e inoltre chiesto al personale della costa di non lasciare la nave se non per visite in ospedale e ha domandato l’operatore informazioni sui presunti spostamenti del personale non comunicati alle autorità ed è tutto anche per questa edizione Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa