Ultime Notizie Roma del 25-04-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco vita in studio le istituzioni le parti sociali saranno al lavoro anche oggi per definire le regole della fase 2 dell’emergenza coronavirus con il governo ha deciso Non abbassare la guardia e le regioni che premono per ripartire si va verso riavvio dell’edilizia pubblica dal 27 aprile mentre Manifatture cantieri privati dovrebbero attendere il 4 maggio tre punte lo studio anche un eventuale lockdown di ritorno sui contatti dovessero tornare a salire intanto da inizio Maggio ristorante bar potranno forse divertire con la porto e l’autocertificazione potrebbe essere richiesta solo per gli spostamenti tra regioni in attesa del nuovo decreto il Veneto Milano hanno messo a punto i propri messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per questo 25 aprile senza cortei una giornata simbolo di ripartenza all’insegna dell’Unità del paese oggi come 75 anni fa siamorichiamati alla ripartenza ha detto per quanto riguarda gli aggiornamenti sono 190 2994 In tutto le persone complessivamente risultate positive guariti è deceduto di questi 100 6527 sono contagiati attuali il bilancio di morti e di 25969 420 in più rispetto al 23 aprile link di contagio scende meno 02107 ma serve ancora prudenza Moni cell presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro scende anche il numero dei morti negli Stati Uniti sono 1258 in 24 ore Rating bbb 2 gradini sopra il livello speculativo detto Junk spazzatura così l’agenzia internazionale Standard & Poor’s Global conferma giudizio sul nostro paese l’agenzia conferma anche l’outlet negativo scuola concorso riservato a Trento 2020 il sindacato ANIEF attive ricordi anche per lala secondaria sentiamo e le presidente Marcello Pacifico quello che avremmo voluto in tutta Italia per come in maniera semplice riservato concorso per titoli riservato a tutti i precari che è presente nelle graduatorie costa usato della provincia Teramo istituto 2017/2020 e hanno e anno vogliono essere diciamo stabilizzati quindi verranno valutati per titoli c’è andato appena detto lo zio torcere titoli anche lì anche rispetto a chi Per esempio nel triennio di riferimento per poter partecipare anche te non debba essere utile ricorrere per queste persone così come per chi ha più di almeno 24 ore di servizio piuttosto che crei visto che la dignità parlavaservizio Sara stabilizzazione precari e ancora non si capisce il limite degli ultimi otto anni ma dopo tutte queste Però tu ti ricordi che hai portato avanti in modo per tutelare Dopo anni di precariato nei confronti delle scelte dell’amministrazione di Trento e ovviamente anche lì pronti anche il servizio di consulenza per la compilazione della domanda che rispetta tutti perché già uscito le domande che ti possono presentare e quindi è importante subito poter presentare la domanda che potrebbe essere assunti e stipendiati dei miei prossimi come ripeta si dovrebbe fare anche dal territorio nazionale Romania chiesto con alcuni emendamenti al Decreto Legge scuola e tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa