Ultime Notizie Roma del 25-04-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale in ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in niente cortei a causa dello shutdown e polemiche quasi a zero nel giorno del settantacinquesimo anniversario della Liberazione che diventa nel messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella simbolo di ripartenza all’insegna dell’Unità del paese resistenze la fine della follia nazifascista rappresentano una riserva etica di straordinario valore civile e istituzionale afferma il presidente che oggi ancora una volta deve fornire al paese Quella potente energia comune per affrontare insieme la fase di rilancio fiori e corone di alloro saranno dei posti in solitaria in ossequio alle disposizioni del down per celebrare lampi propone una bella ciao collettivo dalle finestre via oggi alle 15 il rammarico del ministro della difesa Guerrini un momento di grande festa nazionale che ci mancherà soprattutto ora che il sentiamo fortissimo il bisogno di raccogliersi intorno ai valori che 75 anni fa portarevittoriosa contro il nazifascismo e alla Liberazione dell’Italia un’apertura al mese perché questa è la partita della vita per noi non è ancora finita Anzi appena iniziata col è un grande manager Ma come per draghi Come viene usato per buttare giù con te lavorare in nero è un reato Ma nessun padre può trovarsi nella condizione di non poter sfamare i figli e le figlie ancora oggi 25 Aprile dobbiamo recuperare lo spirito dei nostri nonni per affrontare questa sorta di guerra sono alcuni dei concetti espressi dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista alla stampa il governo ascolti il nostro piano Basta con la Concordia Nazionale dice in un’intervista al Corriere della Sera il leader della Lega Matteo Salvini chiaramente alle medie sul corritalia tutte bocciate il primo maggio non c’è quindi presenteremo il progetto di ricostruzione con Stoppa burocrazia l’azzeramento delle esattoriali vedremo se a Palazzo Chigi ci sarà una serietà diversa e cambiamo argomento 40 artisti italiani e stranieri sono stati invitati a reinventare la mascherina chirurgica ognuno attraverso la Proistick esprimendosi liberamente su questo presidio medico entrato prepotentemente nella quotidianità globale un’iniziativa che butta lunedì 27 aprile e della storica galleria vittoria di via Margutta a Roma come si chiama mascherine della Vittoria ne abbiamo parlato con il gallerista Tiziano Toti una mostra che nasce in questo momento di isolamento sociale perché noi del proprio della galleria avendo annullato parecchie iniziative che avevamo programmato tra marzo e giugno abbiamo la necessità comunque di coinvolgere gli artisti che collaborano con noi e abbiamo invitato oltre 40 artisti nazionali e internazionali il reinventare questo oggetto che è entrato nella nostra quotidianità in questo momento e ognuno di loro ha applicato la propria arte suMascherina e la mostra prenderà vita sul web da lunedì 27 sia più nostri canali Social che sul nostro sito e inoltre TV che collabora con noi sta realizzando delle camere web digitali dove per la proprio creata una mostra a 360° in questo periodo di blocco anche l’arte veramente ha subito questa appena lizzazione Quali sono le prospettive future e soprattutto quanto è presente l’interesse anche nel pubblico Anche se sarà attraverso il web in questo momento molto molto bene abbiamo ricevuto tantissimi commenti da interessi di sono anche interessati e alcune persone che ci chiedono per fare una donazione di queste macchieNoi che vogliamo donare c’è stato proprio un ospedale in particolare che se ne interessato per ora è ancora ogni fase organizzativa E poi comunque c’è l’interesse di sapere come gli artisti hanno risposto a questo momento Cioè la nostra voglia Era pure quella di tanti momenti particolari l’artista allo specchio della società e quindi Racconta un po’ il subconscio della società in questo caso la mostra ha avuto anche questi tanto è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa