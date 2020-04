Ultime Notizie Roma del 25-04-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione da Roberta Frascarelli La resistenza è la liberazione e la fine della follia nazifascista fanno parte della storia della Repubblica ne costituiscono una riserva etica di straordinario valore civile e istituzionale che oggi ancora una volta deve fornire al paese Quella potente energia comune ben rappresentata dal tricolore per affrontare insieme la parte di rilancio del paese in continuità con il valori del 25 Aprile il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene con Nettezza sulla festa della Liberazione smussando ogni polemica peraltro confinante in marginali ambienti di estrema destra preferendo piuttosto usare quel serbatoio di valori che nacque dalla lotta di liberazione come propulsore ideale di una ripresa dall’emergenza coronavirus un 25 aprile senza celebrazioni di Piazzalecoronavirus si abbatte anche sulla festa della Liberazione per la prima volta senza cortei e manifestazioni fiori e le corone di alloro dei posti in solitario con la mascherina sul volto in ossequio alle disposizioni dello down a nonna cambiare però la voglia di ricordare storia e valori che sono patrimonio del paese della sua identità i canti e le fiaccolate trasferite sul web per un pieno di memoria che rende unico questo settantacinquesimo anniversario il Ministro della Sanità polacco ha proposto di rinviare al 2022 le elezioni presidenziali previste sei prossima 10 maggio a tuo parere l’unica opzione sicura vista la pandemia di coronavirus E finora nonostante le pressioni di opposizione sanitario opinione pubblica e persino membri alleati del partito conservatore al potere il governo ha rifiutato di rinviare la consultazione elettorale il governo canadese ha stabilito che un milione di mascherine km 95 importatala Cina non soddisfano i suoi Severi standard di sicurezza e quindi non possono essere distribuite agli operatori sanitari in prima linea nella lotta alla pandemia di coronavirus secondo la agency of Canada circa un milione di maschere kn95 risultano non conformi alle specifiche per le strutture sanitarie vengono valutate per l’uso in contesti non sanitari Donald Trump ha intenzione di diradare la sua presenza al briefing con la stampa che la task force anti coronavirus della Casa Bianca tiene quotidianamente e che quasi sempre si trasformano in maratona di un paio d’ore confezioni interminabili di domande e risposte altai con lo riporta il sito Azio citando quattro fonti vicine al presidente americano che già dalla prossima settimana potrebbero non partecipare sistematicamente all’appuntamento come accaduto finora decidendo solo di volta in volta se fare delle brevi apparizioni e per ora è tuttoGrazie dell’ascolto vediamo appuntamento alle prossime news

