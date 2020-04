Ultime Notizie Roma del 25-04-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli 1 maggio in forma quasi privata e ricordo dei caduti per celebrare il 25 aprile a sorpresa questa mattina il Presidente della Repubblica ha visitato l’altare della patria da solo e con la mascherina Sergio Mattarella è salito sulla scalinata da reso Onore al Milite Ignoto in cima ha trovato due Corazzieri anche se con la mascherina che hanno portato una corona al sacello del Milite Ignoto un trombettiere dei Carabinieri ha suonato il silenzio i casi di coronavirus nel mondo hanno superato questa mattina alla soglia dei 2,8 milioni e quanto emerge dalle conteggio aggiornato della giorno senza University il bilancio dei contatti è di 2 milioni e 312 557 mentre i decessi si avviano verso quota 200.000 adesso sono17 e 794377 persone risultano guarite in Bulgaria nelle ultime 24 ore sono stati registrati 63 nuovi casi di coronavirus 16 nella capitale Sofia 25 ricoverato in ospedale il bilancio complessivo dei contagi sale così a quota 1234 negli ospedali sono ricoverati in tutto 285 pazienti 41 dei quali in terapia intensiva Inoltre si registrano due nuovi decessi Per un totale di 54 vittime la mortalità è del 4,4% dall’inizio dell’epidemia infilati temo che casi di contagio tra il personale medico Dov’è il bilancio sale a quota 135 solo 49 pazienti affetti da coronavirus in Cina su un totale di 838 versano in condizioni critiche si tratta del bilancio più basso dalla fine di gennaio l’ho reso noto oggi la Commissione regionale per la salute secondo quanto riporta l’agenzia stampa spagnola Fla prima volta Inoltre nessuno di questi casi si registra wouxun la città epicentro del virus dove si contano ancora 23 casi di contagio non ci sono ancora prove scientifiche che le persone che sono guarite dal covid-19 abbiano anticorpi che proteggono da una seconda infezione lo ricorda loehmann’s In un documento secondo cui a questo punto della pandemia non ci sono abbastanza evidente che figata dell’immunità data dagli anticorpi per garantire l’accuratezza di un passaporto l’immunità un certificato di libertà dal rischio chiudiamo l’edizione con ultima di cronaca con la benzina ha dato fuoco ad un’altra donna nella zona del parcheggio di Villa Costanza per questo una 42 anni è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio è condotta nel carcere di sollicciano la vittima è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni di Dio a Firenze sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile delle stazioni di Scandicci e Badia aFirenze che hanno trovato una quarantottenne nigeriana in gravi condizioni entrambe le donne coinvolte l’altra di origine romena fanno sapere i militari risultavano prima di fissa dimora e avevano trovato temporaneo rifugio nei pressi dello Scalo ed è tutto grazie per averci seguito dalla redazione un buon 25 aprile

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa