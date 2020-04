Ultime Notizie Roma del 25-04-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in forma quasi privata in ricordo dei caduti per celebrare il 25 aprile a sorpresa questa mattina il Presidente della Repubblica ha visitato l’altare della patria da solo e con la mascherina Sergio Mattarella salita la scalinata Harrison a Milite Ignoto in cima ha trovato due Corazzieri anch’essi con la mascherina che hanno portato una corona al sacello del Milite Ignoto un trombettiere dei Carabinieri ha suonato il silenzio lockdown nel giorno del settantacinquesimo anniversario della Liberazione impedisce manifestazioni raduni ieri il messaggio di Mattarella il 25 aprile diventa simbolo di ripartenza all’insegna dell’Unità del paese La resistenza alla fine della via nazifascista rappresentano una riserva etica di straordinario valore civile istituzionale afferma il presidente che oggi ancora una volta deve fornire al paese Quella potente energia comune per affrontare insieme la faselampi propone un bella ciao collettivo dalle finestre via web oggi alle 15 un’apertura perché questa è la partita della vita per noi e non è ancora finita Anzi appena iniziata ma lo staff del ministro smentisce il titolo della Stampa il ministro Luigi Di Maio non ho mai detto sui mezzi si può trattare con un grande manager Ma come per draghi il suo nome viene usato per buttare giù con te lavoro nero è un reato Ma nessun padre può trovarsi nella condizione di non poter sfamare i figli e ancora oggi 25 Aprile dobbiamo recuperare lo spirito dei nostri nonni per affrontare questa sorta di guerra sono alcuni dei concetti espressi dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista alla stampa in un’intervista al Messaggero magret vestager dice necessario il ricorso a strumenti nuovi basate su bilancio europeo che il perno della redistribuzione transitorie trattati il governo ascolti il nostro piano Basta con la Concordia Nazionale lo dice in un’intervista al Corriere della Sera il leader della Lega Matteo Salvini che lamenta e le mie idee Sicuritalia tutte bocciateil primo maggio Nunzia quindi presenteremo il progetto di ricostruzione con Stoppa burocrazia l’azzeramento delle cartelle esattoriali vedremo se Palazzo Chigi ci sarà una serata diversa Standard & Poor’s conferma il Rating bbb dall’Italia con Outlook negativo nonostante i pesanti effetti del coronavirus sull’economia anche grazie al sostegno della BCE che consentirà all’Italia di rifinanziare il debito tassi di interesse intorno al 0% ma anche perché la diversificata economia italiana il basso livello di indebitamento privato il più basso nel G7 bilancia in parte il peso del elevato debito pubblico un giudizio che avverte potrebbe cambiare nel caso in cui debito non punti in ribasso nei prossimi anni la reazione dei mercati farà sentire lunedì dopo e diffusi ribassi di ieri legate le incertezze su recovery Pump Il cammino è ancora in salita improbabile una decisione prima di maggio il Consiglio dei Ministri prendendo atto di Una contrazione del 15 % delle Stime del PIL e del primo semestre trascinata dall’emergenza coronavirus ha provato nuovo deathsenza precedenti la manovra spiegato il ministro dell’economia Gualtieri avrà effetti per 155 miliardi Nel 2020 e 25 nel 2021 e comporta uno scostamento di 55 miliardi termini di Maggiore indebitamento netto su quest’anno i 5 miliardi a valere sul 2021 al netto dei maggiori oneri sul debito pubblico istituzioni e parti sociali saranno al lavoro anche oggi per definire le della fase 2 dell’emergenza coronavirus con il governo ha deciso Non abbassare la guardia e regioni che premono per ripartire si va verso il riavvio dell’edilizia pubblica dal 27 aprile mentre Manifatture cantieri privati dovrebbero attendere fatto Maggio tributi allo studio anche un eventuale lockdown di ritorno 6 contagi dovessero tornare a salire intanto da inizio Maggio ristorante bar potranno forte ripartire con l’asporto e l’autocertificazione potrebbe essere richiesta solo per gli spostamenti tra regioni il Veneto Milano hanno messo a punto i propri piani e a Cosenza falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici avviso di garanzia perIo ho chiuso il sindaco di Cosenza ho ricevuto ieri assieme al sequestro preventivo di piazza bilotti che rappresentava un pericolo per la pubblica incolumità Antonello Troya c’è anche il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto tra i destinatari dei 13 avvisi di garanzia emessi dalla dda di Catanzaro nell’ambito dell’inchiesta denominata Piazza sicura che ha portato al sequestro preventivo di piazza bilotti a Cosenza il provvedimento è stato adottato nell’ambito delle indagini sulla gestione dell’appalto per la riqualificazione e rifunzionalizzazione ricreativo-culturale di piazza Carlo bilotti e realizzazione parcheggio interrato del valore di 15 milioni di euro circa le ipotesi di reato per amministratori imprenditori professionisti dirigenti sono a vario titolo quelle di falsità materiale e ideologica in atti pubblici rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio turbata libertà del procedimento di scelta del contraente mancanza certificato

