Ultime Notizie Roma del 25-04-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco in studio Mattarella valori della Resistenza Sono alla base della nostra storia il 25 aprile è la data fondatrice della nostra esperienza Democratica Ha detto il capo dello stato nel suo messaggio per la festa della Liberazione unità del popolo italiano e la chiave di volta per ripartire dopo l’epidemia dei con orari Rusco Melo dopo la Seconda Guerra Mondiale il presidente Mattarella ancora una volta usato due bellissime parole coraggiose e ripartenza credo che serve l’energia di allora che dettagli italiani speranze di energia Siamo di fronte alla necessità di ricostruire paese serve l’energia di allora Che significa pensare tutti allo stesso modo ovviamente così il segretario del PD è presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti a Rainews24 e l’Italia Prova a ripartire con teOk step 27 maggior nodo legato i criteri di sicurezza divergenze anche su trasporti e controlli bambini e scuola al centro di un lungo confronto tra i premier Ei capi delegazione ACI insieme ai ministri competenti dovrebbe venire ancora una volta la cabina di regia con regioni comuni per poi comunicare al paese la firma del tanto atteso dpcm che segnerà il tentativo di ripresa di rose indebolito ma non è sconfitto lo dice Domenico Arcuri commissario emergenza del coronavirus nel corso della conferenza stampa condotta dalla sede della protezione civile un incontro in cui è stato fatto spesso riferimento al 20 capire la vittoria non arriverà per decreto ha continuato alcuri Ma dipenderà solo da noi e dei nostri comportamenti soprattutto nei prossimi giorni non siamo ancora al 25 Aprile di questa guerra e cambiamo argomento le statistiche stanno dimostrando che il reddito più basso registrato a causa del coronavirus è proprio in Calabria seguita dalla Sicilia Antonello Troyacirca 74500 nuclei pari a poco meno del 13% e le prendi calabresi ha perso il 100% del proprio reddito nel periodo di quarantena per il coronavirus lo certifica l’indagine condotta per facile.it da Milano e nord all’aprile del 2020 il dato relativo alla Regione nettamente superiore rispetto a quello Nazionale che del 6,4% oltre 63000 nuclei familiari corrispondenti al 11% esattamente i 10,9 di famiglie che vivono nella regione Inoltre lo stesso periodo ha visto calare il proprio reddito di più del 50% tra chi ha risposto all’indagine una persona su 4 pari al 25,7% dei nuclei familiari calabresi ha dichiarato di trovarsi giochi in una situazione di difficoltà economica contro una media italiana del 19,4 il 53% delle famiglie salutando comportamenti dedicate a far fronte alla situazione il 31,7 ha dichiarato di aver fatto ricorso è proprio di sìla media italiana del 28,5 mentre il 24,8 cercato di ridurre le spese dedicate al cibo ed è tutto Buon proseguimento ti ascolto

