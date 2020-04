Ultime Notizie Roma del 25-04-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio una quasi privata in ricordo dei caduti per celebrare il 25 aprile a sorpresa questa mattina il Presidente della Repubblica ha visitato l’altare della patria da solo con la mascherina Sergio Mattarella salita la scalinata disonore al Milite Ignoto trombettiere dei Carabinieri ha suonato il silenzio il down nel giorno del settantacinquesimo anniversario della Liberazione impedisce manifestazioni raduni ieri il messaggio di Mattarella la resistenza alla fine della follia nazifascista rappresentano una riserva etica di straordinario valore civile istituzionale afferma il presidente che oggi ancora una volta deve fornire al paese Quella potente energia comune per affrontare la fase di rilancio lampi propone un bella ciao collettivo dalle finestre via web il premier cita il brano di Francesco De Gregori Viva l’Italia libera te che resistesiamo pronti a distribuire tutte le mascherine che serviranno per gestire la fase 2 e fisseremo il prezzo massimo al quale potranno essere vendute lo ha detto in conferenza stampa Il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri secondo il quale Al momento sono stati eseguiti 138 milioni di mascherine regioni ha oggi 47 milioni di mascherine nei magazzini dal 4 maggio distribuiremo le mascherine anche la Pia i trasporti pubblici alle forze dell’ordine a tutti i componenti del pubblico che ricominciano il lavoro due imprese italiane realizzeranno 51 macchinari per produrre Tra 400 e 800 mila mascherina giorno macchine che lo stato acquisterà produrremo di 5 milioni di mascherine al giorno il governo ascolti il nostro piano Basta con la Concordia Nazionale lo dice in un’intervista al Corriere della Sera il leader della Lega Matteo Salvini che lamenta alle mie idee sul cura Italia tutte bocciate il primo maggio non c’è quindi presenteremo il progetto di ricostruzione con Stoppa burocrazia e l’azzeramento delle cartelle esattoriali vedremo se Palazzo Chigi ci sarà una serietà diversa non ci sono ancora proveche le persone che sono guarite dal covid-19 abbiano anticorpi che proteggono da una seconda infezione lo ricordo l’hai messo in un documento appena pubblicato secondo pure questo punto della famiglia non ci sono abbastanza evidente sull’efficacia unità data dagli anticorpi per garantire l’accuratezza in un passaporto di un’unità o in un certificato di libertà dal rischio delle Nazioni perché operino con saggezza sollecitudine così Tasso correndo Quanti mancano del necessario per vivere programmando soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà e tocca le coscienze perché le ingenti somme usate Per accrescere perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro lo dice papa Francesco a me la preghiera del Regina Coeli momenti di tensione a Milano dove un gruppo di antagonisti è stato fermato da agenti di polizia mentre improvvisava un corteo in memoria dei Partigiani è avvenuto alle 11:50 in zona via Padova I poliziotti hannoincrociato una quindicina di militanti dei carc dei video ripresi da alcuni si vedono agenti bloccare i manifestanti tra cui ragazzi anziani uno di questi in sella una bici è stato atterrato sull’asfalto un antagonista Amanita te trascinato in auto per d’identificazione da via Fatebenefratelli fanno sapere che si trattava di persone note sorprese durante i controlli una piccola azienda su due segni che tempi di pagamento dei committenti privati si sono allungati a dismisura e questo sta mettendo a rischio La tenuta finanziaria di autotrasportatori produttori di imballaggi e di una parte di attività metalmeccaniche che hanno lavorato lo dice la cgia di Mestre e cambiamo argomento droga dalla Calabria nelle Marche in Vallesina viaggi in bus per affari da decine di migliaia di euro Antonello Troya quantitativi di cocaina in viaggio dalla Calabria alle Marche su bus di linea lo hanno scoperto i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Jesi che dopo mesi di indagini hanno dato esecuzione ad undi custodia cautelare nei confronti di 5 persone quattro calabresi è uno jesino tre in carcere due ai domiciliari emesse dal gip del tribunale di Ancona su proposta della procura hanno portato alla luce un sodalizio criminoso in resina dedito allo spaccio soprattutto di cocaina con un importante canale di rifornimento proveniente da Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria a fare tramite un calabrese residente a Jesi da anni che ti serviva di spacciatori locali per il trasporto dello stupefacente il gruppo ascoltava mezzi pubblici nel tragitto da Gioia Tauro ad Ancona il sequestro più importante la stazione di Ancona il 19 dicembre 1 chilo e 300 grammi di cocaina pura in un pacco regalo con coccarda natalizia con l’arresto di 3 persone È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa