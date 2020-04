Ultime Notizie Roma del 25-04-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus e siamo pronti a distribuire tutte le mascherine che serviranno per gestire la fase 2 fisseremo il prezzo massimo al quale potranno essere vendute l’ho detto in conferenza stampa Il commissario per l’emergenza domenica alcuni secondi al momento sono stati distribuiti 138 milioni di dispositivi di sicurezza delle regioni hanno ad oggi 47 milioni di mascherine nei magazzini dal 4 maggio distribuiremo le mascherine anche alla guida amministrazioni ai trasporti pubblici alle forze dell’ordine a tutti i componenti del sistema pubblico che ricominciano il lavoro due imprese italiane dell’interno 51 macchinari per produrre Tra 400 e ottocentomila mascherina al giorno macchine che produrremo 25 milioni di mascherine al giorno il governo ascolti il nostro piano basta quella Concordia Nazionale lo dice in un’intervista al Corriere della Sera il leader della Lega Matteo Salvinile mie idee sul cura Italia tutte bocciate il primo maggio Nunzia quindi presenteremo il progetto di ricostruzione con stoffa burocrazia e l’azzeramento delle cartelle esattoriali vedremo se ci sarà una serata diversa coccodrilli da Decathlon intanto non ci sono ancora prove scientifiche che le persone che sono guarite dal covid-19 abbia un anticorpi Che proteggano da una seconda impressione lo ricorda lui è messo in un documento appena pubblicato questo punto della pandemia non ci sono abbastanza evidente su un efficacia di l’immunità data dagli anticorpi per garantire l’accuratezza di un passaporto di immunità oppure di un certificato di libertà dal rif economia in chiusura il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo detto con un intervento senza precedenti la manovra ha spiegato il ministro dell’economia Gualtieri avrà effetti per 155 miliardi nel 2025 25 nel 2021 scostamento di 55 miliardi in termini di Maggiore indebitamento netto su quest’anno e 5 miliardi a valere sul 2021 al netto dei maggiori oneri sul debito pubblico è tutto grazie per averci seguito dei Musealla prossima edizione

