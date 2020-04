Ultime Notizie Roma del 25-04-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Giuliano Ferrigno economia in apertura una piccola azienda su due segnala che i tempi di pagamento dei committenti privati si sono allungati a dismisura e questo sta mettendo a rischio La tenuta finanziaria di autotrasportatori produttori di imballaggi e di una parte di attività metalmeccanica che hanno lavorato lo dice la cgia di Mestre se non ho modo di Papa Francesco in una delle tue preghiere di oggi affitti responsabili delle Nazioni vergogno proprio Pirino in SZ sollecitudine generosità su correndo Quanti mancano del necessario per vivere programmando soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà e toccare perché le ingenti somme usate Per accrescere perfezionare gli armamenti siano invece conclude il pontefice destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro25 Aprile 1 maggio intorno a quasi private ricordo dei caduti a sorpresa questa mattina il Presidente della Repubblica ha visitato l’altare della patria da sole con la mascherina Sergio Mattarella assalito la scalinata Harrison ora al Milite Ignoto 1 trombettiere dei Carabinieri ha suonato in silenzio i Knocked Down nel giorno del settantacinquesimo anniversario della Liberazione impedisce manifestazioni e raduni ieri il messaggio di Mattarella la resistenza della fine della follia nazifascista e rappresentano una riserva idrica di straordinario valore civile istituzionale che oggi ancora una volta deve fornire al paese Quella potente energia comune per affrontare insieme la fase di lancio ha proposto di cantare bella Ciao Galli finestre oggi pomeriggio Giuseppe Conte cita il brano di Francesco De Gregori Viva l’Italia liberata e che resiste il Momenti di tensione invece a Milano dove un gruppo di antagonisti è stato fermato da agenti di polizia mentre improvvisava un corteo in memoria dei Partigiani è venuta alle 11:50 in zona via Padova I poliziotti hanno incrociato una quindicina di militanti dei video ripresi dal balcone ti vedo la gentei manifestanti tra cui ragazzi e anziani uno di questi in sella ad una bicicletta è stato atterrato sull’asfalto un antagonista è stato ammanettato è trascinato in auto per l’identificazione dei bene fratelli fanno sapere che si trattava di persone note sorprese durante i controlli e tutto per il momento Grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa