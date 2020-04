Ultime Notizie Roma del 25-04-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno continua a il terzo giorno consecutivo il calo dei malati di coronavirus in Italia sono 100 5847 gli attualmente positivi 680 in meno nelle ultime 24 ore Il dato è stato fornito dalla protezione incremento invece di guariti d2822 purtroppo c’è un incremento di 415 morti in un giorno le vittime complessive sono salita 26384 eliminate parte 2 pieghe al commissario per l’emergenza Arcuri siamo pronti a distribuire tutte le mascherine che serviranno e penseremo il prezzo massimo al quale potranno essere vendute secondo domenica Arcuri Al momento sono state distribuite 138 milioni di mascherine le regioni hanno ad oggi 47 milioni di dispositivi nei magazzini 4 maggio distribuiremo le mascherine anche la pubblica amministrazione aggiungitrasporti pubblici e le forze dell’ordine a tutti i componenti del sistema pubblico che ricominciano il lavoro due imprese italiane da ridere hanno 51 macchinari per produrre 3-400 €800000 al giorno macchina dello Stato acquisterà produrremo concludi Arcuri 25 milioni di mascherine al giorno intanto non ci sono ancora prove scientifiche che le persone che sono guarite dal covid-19 abbiano anticorpi che protegge da una seconda impressione lo ricorda lui è un documento appena pubblicato Secondo voi questo punto della pandemia non ci sono abbastanza evidente sull’efficacia di l’immunità data dagli anticorpi per garantire la cura di un passaporto di immunità oppure un certificato di libertà dal rischio economia in chiusura il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo adesso con un intervento senza precedenti la manovra ha spiegato il ministro dell’economia Gualtieri avrà effetti per 155 miliardi Nel 2020 e 25 nel 2021 è comparso uno scostamento di 55 miliardi in termini di Maggiore indebitamento netto su quest’anno e 5 miliardi a valere sul 2021maggiori oneri sul debito pubblico è tutto grazie per averci seguito dei Muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa