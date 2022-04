Ultime Notizie Roma del 25-04-2022 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente la festa della Liberazione in apertura il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al riso oggi omaggio al Milite Ignoto all’altare della Patria per draghi sono vivi forti attuali contro Putin e contro la nato villaggio in uno striscione di Rifondazione Comunista insieme ad un altro in cui rappresentata la morte Con la falce con mantello con la bandiera americana presente largo Bompiani a Roma dove è partito il Corriere della Alpi per il 25 aprile Questa mattina non condivido queste bandiere sono inopportune ha commentato il presidente di a Roma e Lazio Fabrizio De Santis Mentre una scritta contro draghi nato il PD è comparsa questa mattina nei pressi della metropolitana di Porta Venezia Milano in Ucraina il 25 aprile ci ricorda che la nostra Repubblica nasce dalla Resistenza il nostro pensiero Vai ucraini che hanno perso la vita per la folle guerra della Federazione Russa cosìfico Presidente della Camera a San Martino di Monte Sole a Marzabotto siamo sconvolti da ciò che accade in Europa e per questo dobbiamo rinnovare con forza e la volontà di essere una comunità che vuole costruire la pace credo che l’Italia con i militari abbia fatto una scelta importante e coraggiosa concluso fico nuovo monito di Papa Francesco Caro fratello passa lo Spirito Santo trasformare i nostri cuori renderci migliori operatori di pace specialmente per l’Ucraina dilaniata dalla guerra affinché il grande passaggio Pasquale della morte e della nuova vita in Cristo diventa una realtà per il popolo ucraino desideroso di una nuova alba che ora fine all’oscurità della guerra questo uno dei passaggi centrali nella lettera che vergogna inviato al Patriarca di Mosca e di tutte le russie kirill In occasione della Pasqua che alcune chiese cattoliche ortodosse hanno celebrato ieri L’economia in chiusura le famiglie attingono dei loro risparmi per attutire l’impatto che i prezzi più elevati dell’energia hanno sui consumi e quanto afferma la bici è in un anticipazione del bollettino economico e quali si calcola che lì Infatti è circa 5-6 volte maggiore per le famiglie più poverei prezzi dell’energia suggeriscono di economisti nello studio BCE ha implicazioni distributive significative che richiedono misure di politica fiscale Mirate però l’ultima notizia per il momento l’informazione torna alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa