Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale un buongiorno della redazione appuntamento con informazioni a Gabriella Luigi in studio ieri l’esplosione di un pacco bomba in centro a Lione in Francia causato almeno 7 feriti tra cui una bambina di 8 anni nessuno per fortuna sarebbe in pericolo di vita secondo la procura della città francese si è trattato di un pacco bomba ha riempito di chiodi viti e bulloni lasciato in strada è sospettato un uomo in bicicletta che è ricercato dalla polizia Indaga l’antiterrorismo silenzio elettorale il giorno prima del voto domani le europee ieri gli ultimi battibecchi tra lega e Movimento 5 Stelle interni alla maggioranza il Sottosegretario Giorgetti è escluso che la lega che da rimpasto dopo il voto intanto la premier britannica theresa May ha annunciato le dimissionileader del partito conservatore per il 7 giugno esperimento rammarico per non essere riuscita ad attuare la brexit e affidando la realizzazione del divorzio dall’Europa al suo successore alla guida dei che sarà eletto entro il 24 luglio ho servito il paese che amo ha rivendicato in lacrime era lei ieri per le europee ha buttato L’Irlanda lo sport in chiusura trentotto è una giornata di campionato la serie A si conclude questo weekend oggi i primi anticipi alle 18 la sfida tra retrocesse Frosinone Chievo poi già Salvo Bologna tende il secondo in classifica Napoli domani tutte le altre partite tra cui spiccano le sfide coppe Torino Lazio e gli impegni della Roma contro il Parma l’Inter contro l’empoli del Milan in trasferta a Ferrara con la Spal e dell’Atalanta che attende il Sassuolo poi la sfida salvezza Fiorentina Genoa e l’Udinese che cerca la salvezzacampo del Cagliari è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa