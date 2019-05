Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriele a Luigi in studio chiuse le campagne elettorali da mezzanotte scartato il silenzio elettorale in Italia in vista delle elezioni europee in programma domani a tenere banco nei comizi di chiusura sono stata l’ennesima intenzioni del governo tra lega e cinque stelle anche se entrambi i partiti hanno smentito l’intenzione di porre fine alle esperienze di governo dopo le urne si è votato in Irlanda quest’oggi votano i cittadini della Lettonia della Repubblica Ceca di Malta e della Slovacchia in Irlanda è testa a testa tra Finger delle Partito Popolare Europeo delle premier Leo varadkar Edil fianna Fail di Alde di Michael Martin attorno al 23% in Carola sinistrai tre punti in crescita i verdi e il Labor secondo gli exit poll Intanto è caccia all’Uomo a Lione per individuare l’autore dell’attentato che ieri ha causato una decina di feriti in strada un pacco bomba esplosa all’improvviso scagliando in aria chiodi bulloni e viti ferita una bimba di 8 anni ancora troppo presto per qualificarlo atto di terrorismo ha detto ieri sera al ministro della giustizia francese Nicole belloubet in Venezuela di almeno 30 morti il bilancio di una rivolta scoppiata nel carcere di acari gua nella zona occidentale di Caracas secondo quanto riferito dallo energia osservatorio venezuelano dei prigionieri e la rivolta alla quale sono seguiti pesanti scontri tra detenuti e polizia è stata scatenata Dalla Morte di un detenuto un giorno fa Durante gli scontri sottolinealo NG ci sono stati feriti lo sport in chiusura calcio oggi inizia l’ultima giornatadi campionato l’anticipo alle 18 tra Frosinone e Chievo poi a seguire Bologna Napoli i nei motori Formula 1 si è aperto nel ricordo di Niki Lauda ieri il fine settimana del Gran Premio di Montecarlo la prima giornata di prove libere è stata dominata da Lewis Hamilton e con il box Mercedes in festa per la visita di Cristiano Ronaldo oggi pomeriggio programma le qualifiche è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

