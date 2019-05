Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Rocco commisso miliardario americano di origine italiana fondatore e presidente del colosso di servizi via cavo Mediacom giorni dovrebbe concludere un accordo per l’acquisto della Fiorentina New York Times sulla propria dizione online con Mitos trasferitosi negli Stati Uniti quando aveva 12 anni e anche il presidente del New York Cosmos lo scorso anno ricorda il New York Times allora cerca di rilevare il Milan Ma la tua offerta pubblica di acquisto era in campagna elettorale a razzo finale due alleati del 5 stelle della Lega continua pungersi in cerca del piano di voti leader pentastellato Luigi maglione gas che il lavoro potrà modificare gli aspetti gli equilibri nel governo e ricorda che il 5 stelle al 36% per Parlamento la maggioranza assoluta in consiglio dei ministri è così rimarrà e chiudeverso l’abolizione dell’abuso d’ufficio se non è nei post Salvini assicura resto reale mi piacerebbe becchi anche tutti gli altri lo fossero allora che faranno aumentare l’attenzione nella regione del Golfo Persico ministro degli Esteri iraniano Mohammad javad zarif ha definito oggi l’invio di altri 1500 soldati americani in Medio Oriente annunciato ieri dal Presidente Donald Trump In seguito a minacce iraniane denunciate da membri della sua amministrazione una donna di 63 anni Fiorella Mazzoni residente a Forlimpopoli è morta in un incidente stradale accaduto attorno alle 2 nella scorsa notte sulla circonvallazione di Forlimpopoli la vettura con al volante la donna una Fiat Panda subito dopo essersi immessa da una strada laterale sulla circonvallazione mentalmente tamponata da una Citroen C3 con a bordo due giovani ventenni cesenati che stavano facendo ritorno a casa un forte terremoto di magnitudo 5.1 è stato registrato nellafontana di Tokyo alle 15:20 locali 8:20 in Italia con il centro a est della capitale nella prefettura di chiba lo rende noto la Japan meteorological agency che è ha lanciato alcuni allarmi Tsunami Durando Point

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa