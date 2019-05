Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli sotto casa della tua ex ma dalla finestra dell’appartamento l’attuale compagno della donna gli ha sparato con un fucile ad aria compressa ferendolo è successo ieri notte intorno alle 2 a Forlì protagonisti due uomini di 36 anni di origine pugliese il perito residente in provincia di forlì-cesena l’altro in provincia di Bologna secondo quanto ricostruito Alessia si è presentato sotto casa di una Forlivese 34 anni brandendo un bastone del compagno attuale della ragazza si è affacciato alla finestra del primo piano e ha sparato alcuni colpi con un fucile ad aria compressa in libera vendita presidente americano Donald Trump arrivato oggi a Taranto per una visita di 4 giorni l’inquilino della casa bianca sarà il primo leader del mondo a incontrare il nuovo imperatore naruhito Champ accompagnato dalla consorte Melania è statoaeroporto cittadino di Anedda dal ministro degli Esteri nipponico Taro kono e dall’ambasciatore statunitense in Giappone gratis il presidente americano incontrerà il nuovo sovrano lunedì tenero acquisito la maggioranza di Ice Queen factoring società spagnola di gelati la notizia anticipata da alcuni organi di informazione confermata da una nota della multinazionale della Nutella costantemente in cerca di nuove opportunità di investimento in diverse categorie di prodotti si legge nell’ottica dell’impegno del gruppo di soddisfare le richieste dei consumatori Ministro della Sanità britannico ha annunciato la sua candidatura alla leadership del partito conservatore lo riporto Aspen usa il ministro si giocherà la successione alla poltrona di Teresa Michael altri 4 candidati Almeno per il momento è di almeno 30 morti il bilancio di una rivolta scoppiata nel carcere di acari gua nella zona occidentale di Chiara a casa secondo quanto riferito dallo Energy osservatorio Venetola rivolta alla quale sono seguiti pesanti scontri tra detenuti e polizia sarebbe stata scatenata Dalla Morte di un detenuto un giorno durante gli scontri sottolinea low-energy sono rimasti anche altri detenuti feriti 18 agenti di polizia ed è tutto Grazie dell’attenzione gli diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa