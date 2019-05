Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta per la cronaca in apertura è stato picchiato Leonardo il bambino di quasi 2 anni morto giovedì all’arrivo all’ospedale di Novara lo sostiene la procura di Novara che ha disposto il fermo della madre Gaia Russo 22 anni e del compagno Nicolas musi 23 anni l’accusa nei loro confronti e di omicidio volontario plurimo aggravato l’uomo si trova nel carcere di Novara mentre la donna incinta È ai domiciliari un lavoro certosino ho fatto di tante lezioni analisi e valutazioni l’agenzia Del Demanio sta passando al setaccio gli immobili pubblici per contribuire al maxi piano di dismissioni che negli intenti del governo dovrebbe portare quest’anno nelle casse dello Stato 150 milioni di euro in tutto 1600 beni saranno messi sul mercato Rocco commisso miliardario americano di origine italiana fondatore e presidente del colosso di servizi via cavoa giorni dovrebbe concludere un accordo per l’acquisto della Fiorentina lo scrive il New York Times sulla propria dizione online che ho visto trasferitosi negli Stati Uniti quando aveva 12 anni è il presidente del New York Cosmos e sotto hanno ricorda il New York Times aveva cercato di rilevare il Milan Ma la tua offerta pubblica di acquisto era fallita campagna elettorale arancio fino a lì due alleati del MoVimento 5 Stelle della Lega continuano a pungersi in cerca del Pieno di voti leader pentastellato Di Maio nega che il voto potrà modificare gli effetti degli equilibri Dai non ricorda che il 5 stelle al 30% del Parlamento e la maggioranza assoluta in consiglio dei ministri è così rimarrà il capo del terrazzo Matteo Salvini assicura il resto leale mi piacerebbe che anche tutti gli altri Spero che da lunedì fino degli di vecchi non si bastano due mesi di dieta ricca di frutta e verdura per avere Spermatozoi più sani lo afferma uno studio presentatodella società italiana di andrologia che si chiude oggi a Bari secondo cui a produrre l’effetto sono gli antiossidanti contenuti nei vegetali l’indagine è stata condotta su 30 pazienti tra 25 e 40 anni non fumatori ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime ore

