Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 15:10

Roma Daily News radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio per trasferelli 54 migranti tutti uomini e tutti di nazionalità pakistana sono sbarcati nel porto di Crotone dopo essere stati soccorsi la scorsa notte da un pattugliatore della Guardia di Finanza Largo delle Coste di Isola Capo Rizzuto nel crotonese due cittadini russi ritenuti Gli scafisti dell’imbarcazione sono stati arrestati si è recato sotto casa della sua ex ma dalla finestra dell’appartamento l’attuale compagno della donna gli ha sparato con un fucile ad aria compressa sapere dove è successo ieri notte intorno alle 2 a Forlì protagonisti due uomini di 36 anni di origine pugliese il perito residente in provincia di Cesena l’altro in provincia di Bologna il presidente americano Donald Trump è arrivato oggi a Tokyo per una visita di 4 giorni l’inquilino della Casa Bianca il primo leader del mondo all’incontrario il nuovo Imperatoreaccompagnato dalla consorte Melania è stato accolto all’aeroporto cittadino di Anedda dal ministro degli Esteri nipponico Taro tonno e dall’ambasciatore statunitense in Giappone che presidente americano incontra il nuovo sovrano naruhito lunedì misure che faranno aumentare le tensioni nella regione del Golfo Persico così il ministro degli Esteri iraniano Mohammad javad zarif è finito oggi l’invio di altri 1500 soldati americani in Medio Oriente annunciato ieri dal Presidente Donald Trump In seguito a presunte minacce iraniane denunciate da membri della sua amministrazione gli Stati Uniti ad andare all’Agenzia irna Lanciano accuse senza fondamento per giustificare la loro politica aggressiva verso di noi rimangono molto gravi le condizioni di Sofia la bimba nata ieri all’ospedale CTO di Torino con un cesareo d’urgenza dopo che la madre è stata investita ad Orbassano da un pirata della strada rispetto Ieri mi sono dei segni di miglioramento sono due aperto gli occhi e iniziato a succhiarescrivimi in una situazione critica per escludere il pericolo di vita bisogna aspettare ancora tre o quattro giorni così Daniele Sorina primario di neonatologia dell’ospedale Sant’Anna di Torino ed è tutto grazie della pensione dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa