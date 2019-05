Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno shernon holding alla società che gestiva punti vendita di Mercatone Uno in Italia è stata dichiarata fallita i lavoratori sono venuti a conoscenza da Facebook nella notte nessuna comunicazione ufficiale dell’azienda la filcams-cgil oltre 500 le aziende fornitrici vantano crediti non riscossi da Mercatone Uno per circa 250 milioni di euro shernon holding aveva acquisito i 55 punti vendita meno di un anno fa da un’idea presentato domanda di ammissione al concordato preventivo oltre 1800 dipendenti in tutta Italia a rischio davanti a numerosi negozi chiusi si stende lavoratori Mi impegnerò personalmente incontrando i sindacati lavoratori fornitori e proprietà non si possono lasciare i dipendenti a casa senza rispettare gli impegni presi dice Matteo Salvini la cronaca è stato picchiato martoriato con lesioni multipleNardò il bambino di quasi due anni morto giovedì al arriva all’ospedale di Novara tutto tiene la procura che ha disposto il fermo della madre Gaia Russo di 22 anni e del compagno Nicolas musi 23 anni l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato si trova nel carcere di Novara mentre la donna incinta e a domiciliari Mi fermo nella notte dopo che il nome della giovane dei compagni erano già stati iscritti nel registro degli indagati calciopoli torri del centro la donna aveva parlato di una caduta dal lettino è un uomo di 43 anni è morto dopo essere stato ferito al fianco da una coltellata nel cortile della villetta Dove vive la tua fidanzata in provincia di Milano è accaduto questa mattina intorno alle 11 a tenerlo sarebbe stato il nuovo compagno della donna dopo averlo sorpreso nella proprietà dello Sport di calcio Rocco commisso miliardaria americana di origine italiana fondatore e presidente del palazzo dei servizi via cavo Mediacom a giorni dovrebbe concludere un accordo per l’acquisto della Fiorentina lo scrive il New York Times sulla propria dizione online scommesso trasferitosi negli Stati Uniti quando aveva 12 annipresidente del luglio al Cosmos in queste ore gli unici pensieri sono per la salvezza per la partita di domani con il Genoa che vale la permanenza in Serie A fa trapelare la società Viola è tutto grazie per averci seguito ritornano alla prossima edizione

