Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale l’informazione Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno essere in apertura l’ordigno è esploso ieri pomeriggio nel centro di Lione in Francia è la telecomandata distanza finora non ci sono state rivendicazione dell’atto e diversi tra i 13 feriti vengono sotto casa di interventi chirurgici per l’estrazione di scheggia queste le principali informazioni della Repubblica durante una conferenza stampa proprio il leone il procuratore ha parlato un po’ di diverse testimonianze di una caccia all’Uomo Che cos’è brexit fuori dall’Unione Europea 31 ottobre con o senza corde la parola d’ordine con cui vari Johnson paladino della brexit lancia la sua sfida per il dopo mega la guida del partito conservatore del governo britannico Telegraph citando nelle prime parole dopo l’annuncio di ieri delle dimissioni della Premier attuale Saragozza avanti ufficialmente il 7 giugno la Body sembra guadagnare con i tempi Intanto il Ministro della Sanità Britannicaannunciato la sua candidatura alla leadership del partito conservatore nuovo monito di Papa Francesco sull’aborto da vita umana è sacra e inviolabile l’utilizzo della diagnosi prenatale per finalità selettive va scoraggiato con l’espressione di una disumana mentalità che sottrai le famiglie la possibilità di accogliere abbracciare chiamare il loro bambini più deboli sono le parole del pontefice nelle urgenze partecipanti oggi del convegno ayaz tu l’hai te la porto mai la risposta che le donne le famiglie cercano aggiungere Bergoglio Piuttosto sono la paura della malattia la solitudine a fare invitare i genitori l’ultima notizia di chiusura esprimendole i sentimenti di massimo rispetto per il suo la sua personale chiediamo di valutare l’opportunità di un suo intervento in merito non si tratta solo della sopravvivenza di una testata giornalistica ma più In generale della questione dell’informazione della democrazia nel nostro paese e quanto chiede di redazione di Radio Radicale in una lettera aperta inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Se tutto grazie per averci seguito le Newton tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa