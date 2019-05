Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione in studio Giuliano Ferrara in apertura ancora una volta il fallimento di Mercatone Uno shernon holding della società che gestiva i punti vendita è stata dichiarata. fallita i lavoratori sono venuti a conoscenza ti ha Facebook nella notte nessuna comunicazione ufficiale dell’azienda ha spiegato la filcams-cgil oltre 500 le aziende fornitrici che vantano crediti non riscossi per circa 250 milioni di euro che aveva acquisito 55 punti vendita meno di un anno fa ed un mese fa ha presentato domanda di ammissione al concordato preventivo oltre 1800 dipendenti in tutta Italia davanti ai numerosi negozi chiusi sit-in dei Lavoratori Mi impegnerò personalmente in grandi sindacati lavoratori fornitori la proprietà non si possono lasciare i dipendenti a casa senza rispettare gli impegni presi dice Matteo Salvini brexit fuori dall’Unione Europea 31 ottobre con o senza accordoparola d’ordine concludi baris Johnson paladino della brexit lancia la sua sfida per il dopo mega la guida del partito conservatore del governo britannico lo scrive il Telegraph citando nelle prime parole dopo l’annuncio di ieri definizioni della Premier attuale ufficialmente il 7 giugno mi sembra guadagnare consensi Intanto il Ministro della Sanità britannica annunciato la sua candidatura alla leadership del partito conservatore monito di Papa Francesco sull’aborto La vita umana è sacra e inviolabile l’utilizzo della diagnosi prenatale per finalità selettive va scoraggiato con forza perché espressione di una disumana mentalità che sottrai le famiglie la possibilità di accogliere abbracciare chiamare i loro bambini più deboli sono le parole del pontefice nel udienze partecipanti oggi del convegno ghiaccio e tu l’hai la moto non è mai la risposta che le donne le famiglie cercano aggiungere Bergoglio e la paura della malattia la solitudine Apa visitare i genitori di chiusura la notizia di cronaca è stato picchiato martoriato condizioni multiple Leonardo il bambino di quasi due anni morto giovedì all’arrivo all’ospedale di Novaralo sostiene la procura che ha disposto il fermo della madre Gaia Russo di 22 anni del compagno Nicolas musi 23 anni sta cosa di omicidio volontario pluriaggravato l’uomo si trova nel carcere di Novara mentre la donna incinta nella notte dopo che il nome della giovane del compagno hanno già stati iscritti nel registro degli indagati ai soccorritori del 118 la donna aveva parlato di una caduta dal lettino e tutto grazie per averci seguito le mie torna ma la prossima edizione

