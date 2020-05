Ultime Notizie Roma del 25-05-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco vita in studio non aumentano i contagi da coronavirus ieri 531 nuovi positivi contro i 669 del giorno prima assenza di nuovi decessi Lombardia che potrebbe però essere stata causata dalla mancata trasmissione dati oggi parte l’indagine epidemiologica su scala Nazionale attraverso test sierologici su un campione di 150000 persone distribuite 2000 comuni riaprono Intanto oggi palestre piscine tranne che in Lombardia via preoccupano le immagini della Movida coi sindaci che si dicono pronti a nuove strette sala vede oggi il prefetto di Milano accordo nella maggioranza di governo sul decreto scuola al concorso per i precari ci sarà ma dopo l’estate non sarà più a crocette ma con una prova scritta Conte Azzolina si dicono soddisfatti in vogliamo ridurre il precariato e dare più stabilità alla scuola per avere una modalità di assunzione che garantiscaabbiamo 78000 insegnanti da assumere a ferma la ministra dell’Istruzione oggi il plenum della NM con l’aggiunta che rischia lo scioglimento dopo la pubblicazione delle ultime intercettazioni dell’inchiesta che ha l’ex presidente Palamara Bonafede parla di terremoto nella magistratura italiana che impone una risposta tempestiva delle istituzioni annuncia che questa settimana accelera per le riforme del CSM il picco della pandemia di coronavirus sta manifestando i suoi effetti in America Latina con un uovo forte incremento nelle ultime 24 ore di contagio e morti 730 5030 9800 il totale degli Stati Uniti registrano altri 640 morti a quota 97.700 e bloccano gli ingressi dal Brasile a tutti non statunitensi Trump si difende dagli attacchi prima volta in tre mesi che gioco a golf sale la tensione a Hong Kong dove migliaia di persone sono scese in strada per protestare contro la legge sulla sicurezza nazionale all’esame a Pechino dal congresso del Popolo La polizia ha caricato ed eseguito il50 arresti per manifestazione non autorizzata Cina e Stati Uniti sono un passo da nuova guerra fredda dice il ministro degli Esteri cinese Wang Yi per lo sport oggi la Fisi chiederà il rinvio a marzo 2022 mondiali di sci di Cortina ha annunciato ieri sera marago sul calcio il presidente del CONI ha detto invece che la ripartenza non è scontata ieri la FIGC ha invitato al ministro Spadafora il protocollo per la seconda fase di preparazione per la ripresa delle partite domani il consiglio della lega di serie A ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa