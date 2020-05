Ultime Notizie Roma del 25-05-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio si può tornare in piscine palestre in tutta Italia tranne che in Lombardia Basilicata nelle piscine comunali di Bologna arrivi oggi l’indagine epidemiologica nazionale con i test sierologici trovata L’intesa sul concorso dei precari si farà dopo l’estate sarà una prova scritta e non un quiz parte oggi quindi l’indagine epidemiologica su scala Nazionale attraverso test sierologici su un campione di 150000 persone distribuite in 2000 comuni e oggi riaprono palestre piscine tranne che nei Lombardia preoccupano le immagini della Movida coi sindaci che si dicono pronti a nuove strette sala video perfetto di Milano accordo nella maggioranza di governo sul decreto scuola e concorso per i precari ci sarà ma dopo l’estate non sarà più a crocette Ma come una prova scritta non aumentano i contagi davirus ieri 531 nuovi positivi contro i 669 del giorno prima assenza di nuovi decessi Lombardia che potrebbe essere stata causata anche dalla mancata trasmissione dei dati gli Stati Uniti registrano altri 640 morti e Pota 97.700 e bloccano gli ingressi dal Brasile a tutti non statunitensi ed è tutto buon proseguimento di ascolto e buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa