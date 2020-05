Ultime Notizie Roma del 25-05-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli accordo Chiuso nella maggior sta sul decreto scuola L’intesa dopo il vertice di Palazzo Chigi convocato del premier Giuseppe Conte è stata trovata il concorso per precari ci sarà ma dopo l’estate non sarà più a crocette ma con una prova soddisfazione a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi da parte del premier la proposta di Conte sul concorso straordinario per i docenti è stata accolta spiegano le stesse fonti che aggiungono alla prova selettiva in entrata per l’assunzione di 32000 insegnanti che torna sul piede di guerra contro Pechino migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare contro la nuova atleta dalla leadership comunista cinese che infligge un duro colpo alle aspirazioni di autonomia della ex colonia e la protesta non autorizzata si è subito trasformata in una giornata di durissimi scontri condella polizia in tenuta antisommossa lanci di lacrimogeni è un bilancio di almeno 180 persone arrestate basta addominali a Fondi Oplà anche in salotto da oggi l’allenamento chi fa di nuovo in palestra e più fortunati potranno tornare a nuotare in piscina dopo quasi tre mesi e gli dèi per palestra piscina e circoli sportivi che riaprono in Italia dopo l’interruzione info-lan coronavirus in ambienti a forte rischio contagio il governo americano ha sospeso gli ingressi negli Stati Uniti per i non americani che arrivano dal Brasile lo ha annunciato la Casa Bianca il presidente ha deciso di proteggere il paese sospendendo gli ingressi di stranieri che sono stati in Brasile nei 14 giorni precedenti al loro arrivo negli Stati Uniti d’America al 23 maggio il Brasile a310 087 casi di covid-19 il terzo numero più alto al mondo spiega la Casa Bianca Secondo i dati della John Hopkins University il Brasile ha ad oggi 363211casi di cui 22666 decessi la curva dei casi di contagio da coronavirus in Australia e quasi piatta da 5 settimane Questo è un risultato Nazionale straordinario e voglio dire agli australiani grazie lo ha detto il Ministro della Sanità del paese gravidanza secondo quanto riporta la BBC e per ora è tutto grazie dell’ascolto Vi diamo appuntamento alla prossima news

