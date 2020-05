Ultime Notizie Roma del 25-05-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli Avvia da stamani le telefonate da parte della Croce Rossa Italiana ai cittadini individuati nella campione di 150000 soggetti ai quali verrà effettuato il test sierologico per mappare la diffusione se nuovo coronavirus sta sul territorio nazionale al lavoro si apprende dalla Croce Rossa Italiana ci sono oltre 700 operatori volontari che hanno ricevuto una formazione nelle scorse settimane i cittadini facente parte del campione selezionato verranno contattati sul proprio telefono cellulare dopo essere stati contattati per il test logico per eventuali informazioni aggiuntive i cittadini potranno rivolgersi al numero 065510 messo a disposizione dalla Croce Rossa Italiana non siamo sorpresi per quel che è accadutoquesto fine settimana ma si è comprensibile o mano dopo due mesi di uscire di casa non dobbiamo dimenticare che siamo ancora dentro il covid 19 Dunque che alimenta una Movida tradendo i sacrifici fatti da milioni di Italiani lo dice in una intervista alla stampa il ministro degli affari regionali Francesco Boccia a fine settimana spiega il Consiglio dei Ministri farà le sue valutazioni in base al numero dei contagi e per lo sblocco della mobilità tra regioni faremo le nostre valutazioni Non è detto ma potrebbe diventare inevitabile prendere tutto il tempo che serve di alle imprese alcuni istituti di credito non hanno applicato le norme di accesso ai prestiti previsti dal decreto sulla liquidità alle imprese istruendo numeri esigui di richieste applicando tassi di interesse molto superiori a quelli previsti dalla legge lo dichiara Il deputato dem Franco vazio vice presidente commissione giustizia è membro della commissione bicamerale banche che annuncia che chiederà in sede di commissioneintervento della magistratura ordinaria ancora per l’emergenza coronavirus emergenza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini per la gestione nello sbarco di 131 migranti bloccati a bordo nave Gregoretti della Guardia Costiera italiana dal 27 luglio al 31 luglio 2019 quando giunse l’autorizzazione allo sbarco nel porto di Augusta nel siracusano il presidente dei GIP di Catania Nunzio sarpietro ha rinviato l’udienza per la terza volta tanto la per il 3 ottobre prossimo che 9 cittadini su 10 hanno fatto uso di mascherine E durante la fase 1 in pieno da una lo rileva l’Istat perché condotto un’indagine su comportamenti e sezioni dei cittadini dal 5 al 21 aprile nel dettaglio 89,1% delle persone di 18 anni e più riferisce di aver fatto uso di mascherine si spiega l’utilizzodiffuso in modo trasversale in tutta la popolazione raggiungendo il valore più alto tra le persone di 45 a 54 anni relativamente più basso il valore rilevato tra i più anziani che perché molto probabilmente hanno avuto meno bisogno di uscire ed è tutto Per ora grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime news Buon pomeriggio

