Ultime Notizie Roma del 25-05-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno di apertura il report sulla percezione e comportamenti dei cittadini italiani Durante la fase 1 in pieno lockdown alta la fiducia espressa verso il personale medico medico del servizio nazionale con un punteggio medio pari a 9 In una scala da 0 a 10 Alberto la Protezione Civile 8,7 il voto scrive l’Istat nel periodo esaminato tra il 5 e il 12 aprile cittadini su 10 annunciato le mascherine veduta glielo 89,1% delle persone di 18 anni più riferisci di aver fatto uso di mascherine in modo trasversale in tutta la popolazione raggiungendo il valore più alle persone di 45-54 anni chi 94,5% relativamente più bassi il valore dei Mille vado tra i più anziani 73,5% * 75 anni e più che probabilmente hanno avuto meno bisognovia via da questa mattina alle telefonate della Croce Rossa ai cittadini individuati nel campione di 150000 soggetti ai quali verrà effettuato il test sierologico per mappare la diffusione del nuovo coronavirus sul territorio nazionale al lavoro alle 21 call center uno in ogni regione più uno nazionale di supporto 700 operatori volontari la Lombardia Registra il più alto numero di cittadini contattati oltre 30.000 fai il Veneto con 13000 kg Emilia Romagna con 12 mila sono stato disponibile a cui investire quindi di intervenire direttamente nella compagine societaria per avere un Ilva più forte che produca tanto che sia leader mondiale mercato che faccio investimenti significativi con intervento stato diretto indiretto così il ministro dell’economia Roberto Gualtieri al tavolo Ilva la proroga di 10 giorni che sta da Lucia Morselli per presentare insieme è ragionevole partito ancora il ministro Rivolgendosi ai sindacati e ribadendo che la linea del governo e di rilanciare Taranto ultime notizie in chiusura andiamo a Napoli la polizia Sta indagando sulla morte di una diciassettenneelemento di un trentenne Giunti La scorsa notte nell’ospedale di Castellammare di Stabia entrambi sono arrivati nel pronto soccorso con ferite da punta e taglio il minorenne alterate all’inguine per lui non c’è stato nulla da fare poco dopo l’arrivo in ospedale in 30 anni invece è stato subito sottoposto ad intervento secondo gli investigatori non sarebbe in pericolo di vita è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

