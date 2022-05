Ultime Notizie Roma del 25-05-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 25 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Un diciottenne ha fatto irruzione in una scuola elementare di uvalde Texas sparando all’impazzata 21 i morti il 19 I bambini due adulti il presidente biden parla gli americani sono stanco dobbiamo agire sulle armi in queste carneficina vengono soltanto in America il giovanissimo Killer ha sparato la nonna prima di entrare nazione è stato ucciso dalla Polizia al compimento di 18 anni aveva comprato due cuscini incidenti a Tirana alla vigilia della finale di conference League tra Roma e Fire Nord ha Fermati dalla polizia 60 tifosi 48 sono italiani e in questo numero sono anche coloro che erano sul bus nel quale sono state trovate Ma state lì che altri oggetti contundenti e 12 olandesi 15 le persone ferite 12 poliziotti e 3 sostenitori della Roma la Corea delNord ha lanciato tre missile balistico verso est e i vettori sono stati atterrati fuori dalla zona economica esclusiva del Giappone e non risultano danni a imbarcazioni o persone ma per Tokyo si tratta di paesi provocazioni Non possiamo tollerare ha detto il Ministro della Difesa nipponico no boh chissà che la guerra del nord vada avanti con i tentativi di perfezionamento della sua tecnologia nucleare il presidente Prodi meno delle esche annunciato che l’Ucraina tornerai piccola Russia quando le truppe russe si ritireranno completamente orrore mariupol dove circa 200 corpi sono stati trovati tra le macerie di un rifugio su Mirò Avenue dice il portavoce del sindaco della città lo Stato maggiore dell’esercito ucraino avverte che i russi si prepara una riprendere l’offensiva nell’area di vasilika zaporizzja per l’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani 3942 civili sono morti 4591 sono rimasti feriti in Ucraina dall inizio dell’ invasione russa il primo treno merci con un carico di grano dall’ucraina è arrivata in Lituania attraverso la Polonia per le esportazioni Kiev Cerca rotte alternatiporti bloccati dalla guerra l’ipotesi di usare navi per portare il blocco Commissione Europea Putin usa il tema alimentare come arma incarto si sente anche in Africa e in Asia 20 25 milioni di tonnellate di grano non lasciare l’Ucraina in meno di 3 mesi allarme bomba migratorio del Nord Africa per mancanza di cibo dal Viminale e servizi italiani invece presidente del consiglio di sicurezza Russo Med critica il piano italiano per la pace sembra sia stato preparato non da diplomatici ma da politologi locali che hanno detto dei giornali Provinciali o per non solo sulla base delle notizie false ucraine una doccia gelata commenta il segretario del PD Letta secondo il quale L’Italia ha fatto invece un’operazione importante Intanto il segretario della NATO sto De Marchi ed è che gli sforzi dell’Unione Europea non vadano in competizione con la nato e creino doppioni verso accordo politico sulle concessioni balneari sui una breve dice la capogruppo del Movimento 5 stelle al senato Castellone dopo una riunione di maggioranza bandi dal 2023 ma un anno in più in caso di contenzioso indennizzi per chi non ottiene il rinnovo dellaazione calcolati sulla base di scritture contabili di perizia giurata redatta da un professionista abilitato è a carico del concessionario subentrante scusi bene abusivi il DDL concorrenza approderà in aula al Senato lunedì 30 maggio sarà votato Nella stessa giornata Papa Francesco ha nominato il cardinale Matteo zuppi arcivescovo di Bologna presidente della Conferenza Episcopale Italiana la missione della chiesa è quella di sempre la chiesa che parla tutti e parla con tutti lo celebreremo a Pentecoste ha detto il nuovo presidente dei Vescovi segnalato il primo caso di Vaiolo delle scimmie in Lombardia il sesto in Italia la ferma viene dal laboratorio di microbiologia clinica virologia e diagnostica dell’Ospedale Sacco di Milano su un campione prelevato da un paziente che presentava sintomi riconducibili al Vaiolo delle scimmie nel pomeriggio lo Spallanzani di Roma aveva confermato un caso con caratteristiche cliniche di trasmissione simile ai precedenti potremmo essere di fronte a un virus paneuropeo correlato con il focolaio in vari paesi in particolare quello delle isole Canarie sottolinea l’istitutoe noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di Ascolta appuntamento a più tardi

