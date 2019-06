Ultime Notizie Roma del 25-06-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco vita studio ore decisive per sventare la procedura di infrazione Europea per la vita stessa del governo stasera vertice Palazzo Chigi su autostrade sull’autonomia poi a te sono incontro decisivo sui conti pubblici in vista del Consiglio dei Ministri domani il collegio dei commissari americano fra Intanto oggi il punto sulla situazione dell’Italia ma senza prendere decisioni dell’unione europea nuovo ultimatum anche sul tablet un mese per decidere cosa fare e oggi il consiglio di amministrazione di test non ho bisogno dell’approvazione del congresso per un eventuale attacco all’iran afferma Trump in disaccordo con la speaker pelosi appello al dialogo da parte del consiglio di sicurezza ONU Trump intanto Sentinelli del supreme iraniano cambierei della crisi con dei rami della serie presidente americano ne parlerà con Putin e al prossimo G20 nuovo colpo alla Ndrangheta in Emilia Romagna la polizia sta seguendo una serie di misurenei confronti di presunti appartenenti alle cosche che da tempo operano nella regione storicamente legate al grande aracri di Cutro il boss calabrese Rocco Morabito evaso dal carcere di Montevideo dove attendeva la definizione del processo del giro in Italia settimana decisiva per Genova una serrata tabella di marcia segnala i momenti fondamentali nei processi di demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera Toninelli sarà oggi al Cantiere del ponte per la gettata di cemento prima nuova pila ed entreranno nel vivo anche le operazioni propedeutiche l’abbattimento con esplosivo del moncone est del Morante l’ondata di caldo che sta per arrivare in Italia potrebbe essere più forte di quella del 2003 l’apice si avrà tra giovedì e venerdì secondo i meteorologi nella città del centro-nord si potrebbe registrare il primato assoluto dell’acqua per il mese di giugno al sud invece il caldo sarà più contenute arriverà dopo da oggi a giovedì possibili anche i temporali vince l’Italia Losanna le Olimpiadi Invernali del 2026 si svolgeranno a Milano e Cortina lo ha deciso il zio preferendola candidatura italiana quella di Stoccolma are X 4734 il primo turno Italia tornerà organizzare un’edizione delle Olimpiadi 20 anni dopo i giochi invernali di Torino 2006 e dopo la prima corsia del 1956 Italia fuori invece dagli europei di calcio under 21 il pareggio di ieri sera tra Francia e Romania esclude gli azzurrini dall’accesso in semifinale mondiali femminili alle 18 a montare le azzurre sfidano la Cina negli ottavi milan-inter costruire un nuovo calcio che dovrebbe sorgere carta quello di San Siro era l’ultima notizia buon praticamente ti ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa