Ultime Notizie Roma del 25-06-2019 ore 09:10

Roma Daily News radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesca Vitale in studio oltre 300 agenti sono entrati in azione in diverse città dell’Emilia Romagna per un operazione contro la Ndrangheta la polizia sta eseguendo una serie di misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti alle cosche che da tempo operano nella regione che sono storicamente legate ai grande aracri di Cutro tre destinatari delle misure c’è anche il presidente del consiglio comunale di Piacenza Giuseppe Caruso secondo gli investigatori sarebbe parte integrante dell’organizzazione criminale che operava tra le province di Reggio Emilia Parma e Piacenza e che aveva i vertici i soggetti considerati di primo piano come Salvatore Grande aracri Francesco grande aracri e Paolo grande aracri provvedimenti sono stati emessi dal GIP di Bologna su richiesta della dda andiamo ora a Milano anticipando la pagina sportiva le Olimpiadi Invernali del 2000sei si svolgeranno a Milano e Cortina ieri alle 18:03 per evidente del zio Thomas oro olimpico a Montreal 1976 nel fioretto a squadre annunciato che giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026 si terranno in Italia la candidatura di Stoccolma è stata sconfitta 47 voti a 34 per 7 anni Dunque le olimpiadi e taralli Pia di invernali Saranno nel nostro paese per la terza volta i precedenti risalgono al 1956 con Cortina d’Ampezzo et al 2006 con Torino per la Svezia si tratta della nona sconfitta nella Corte i giochi olimpici la neve e del ghiaccio torniamo nella capitale mezzi pubblici Atac a rischio oggi martedì per due sciopero di 24 ore proclamato dalle segreterie territoriali di orso e uso privato il servizio sulla rete Atac non sarà garantito Nella notte tra il 24 e 25 giugno Limitatamente alla rete dei Notturni nella giornata di quest’oggi invece dalle 8:30 alledalle ore 20 al termine del Servizio diurno Nella notte tra il 25 e il 26 giugno limitatamente alle corse delle linee 38-40 46186 170 246 301 451 664 881 916 980 regolare il servizio della rete bus notturni andiamo ora all’estero ancora sea-watch.org tedesca che dal 12 giugno scorso in cerca di una foto per far beccare 42 migranti salvati nel Mediterraneo hai chiesto l’intervento della Corte di Strasburgo intanto la Commissione Europea ha lanciato un appello agli Stati membri per trovare una soluzione per le persone che sono rimasti a bordo ma il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ribadisce la sua linea l’Unione Europea vuole visto il problema Sea Watch nave olandese Ong tedesca metà immigrati ad Amsterdam l’altra metà Berlino per sequestro della nave pirata. è diverso l’approccio della diocesi di Torino attraverso l’archivioCesare nosiglia ti ho detto disponibile ad accogliere senza oneri per lo stato e migranti della Sea Watch voltiamo ancora pagina andiamo a Mosca hanno fatto rientro oggi sulla terra 3 Astronauti che hanno trascorso più di 3 mesi a bordo della Stazione Spaziale internazionale loro capsula soyo si è atterrata Nelle steppe del Kazakistan alle 8:47 ora locale erano le 4:47 in Italia poco di minuto prima dell’orario previsto dopo un volo di 3 ore e mezza dalla stazione orbitante per due di loro è stata la prima missione spaziale l’americano Anna McLean nel Canavese David saint-jacques per il comandante spedizione Russo Oleg kononenko è stata invece la quarta tutti e tre hanno trascorso 240 giorni nello spazio e le tutto buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa