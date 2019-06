Ultime Notizie Roma del 25-06-2019 ore 11:10

Roma Daily News radiogiornale petrolati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli d’Italia sarà la sede delle Olimpiadi Invernali 2026 vincono Milano a Cortina sogno Olimpico per l’Italia Gioia esultanza per la delegazione italiana e subito si alza il toro Italia in Italia l’Italia tornerà così ad organizzare un’edizione delle Olimpiadi 20 anni dopo giochi invernali di Torino 2006 l’ha copiata milano-cortina ho tenuto 47 minuti potrei 34 di forma con un solo astenuto la decisione del zio è stata presa al primo scrutinio il quorum necessario era di 42 voti nuovo colpo alla Ndrangheta in Emilia Romagna la polizia sta eseguendo una misura cautelare nei confronti di presunti appartenenti alle cosche che da tempo operano nella regione storica mente legate ai grande aracri di Cutro sono anche in corso un centinaio di perquisizioneitalia nei confronti di soggetti che pur non essendo destinatari della misura cautelare sono comunque risultati collegati alla cosca il boss della Ndrangheta calabrese Rocco Morabito evaso La notte scorsa insieme ad altri 3 reclusi dal carcere centrale di Montevideo dove era in attesa di definizione del suo processo di estradizione verso L’Italia è tornato oggi il Ministero dell’Interno riguardo Morabito 53 anni era stato arrestato nel 2017 in un hotel della capitale uruguaiana dopo 23 anni di latitanza e alla fine dello scorso marzo Tribunale Penale di appello ha confermato l’autorizzazione alla estradizione verso l’Italia hanno fatto rientro oggi sulla terra 3 Astronauti che hanno trascorso più di sei mesi a bordo della Stazione Spaziale internazionale ISS la loro capsula soyuz è atterrata nella Kazakistan e Nelle steppe alle 8:47 ora locale 447 in Italia poco meno di un minuto prima delloprevisto dopo un volo di 3 ore e mezza dalla stazione orbitante la Corte di Strasburgo ha ricevuto una richiesta di misure provvisorie da parte della Sea Watch 3 per chiedere all’Italia di consentire lo smartphone Dei migranti della nave La corte ha rivolto una serie di domande sì alla Sea Watch 3 che al governo italiano intanto l’arcivescovo di Torino Monsignor nosiglia fa sapere che la sua diocesi è disponibile per togliere senza oneri per lo stato I migranti della Sea Watch Nintendo e poi non è il mio tipo così non intervista il presidente americano Donald Trump respingere le accuse di stupro della famosa scrittrice e giornalista opinionista Popolare per la sua Iconica rubrica della posta del cuore sulla rivista Elle ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa