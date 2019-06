Ultime Notizie Roma del 25-06-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in Roberta Frascarelli io pensiamo che l’Italia rispetto in modo sostanziale le regole di bilancio europei sono ottimista per questa ragione riguardo alla procedura europea Così il ministro dell’economia Giovanni Tria tornando al seminario di economia internazionale di Villa Mondragone non vedo ostacoli per un accordo con l’Unione Europea ha raggiunto l’Italia è appesantita da una palla al piede che il debito pubblico che sei ininterrottamente da 51 anni così il presidente dell’abi Antonio patuelli sottolineando che lo spread che è una tassa occulta per tutte le attività degli italiani è arrivata la scarsa fiducia dei mercati internazionali verso la Repubblica Italiana e verso le tue capacità prospettiche non di pagare ma di ridurre il debito aggiunto è uno dei fattori che rallentano la crescita lampi a presentaformale denuncia alla Procura della Repubblica di Roma contro i movimenti di estrema destra CasaPound Forza Nuova per i numerosi atti di intimidazione violenze apologia di fascismo da queste ripetutamente negli ultimi anni nella denuncia spiega l’Associazione dei Partigiani ti chiede inoltre di procedere al sequestro della sede di CasaPound Roma occupata abusivamente la presenza di formiche segnalata nei corridoi dell’ospedale Morelli presidio ospedaliero della zona sud di Reggio Calabria associato al grande ospedale metropolitano Bianchi melacrino Morelli la presenza è stata segnalata da una paziente agli addetti dell’ospedale di è stata documentata da un liquidatore Ma alcune foto postate su Facebook dopo la segnalazione gli stessi addetti sono intervenuti con le scope per rimuovere le formiche avviare la verifica delle aree interessate quelle tra la sala mortuaria l’ambulatorio Dove si effettua la risonanza magnetica il problema al momento secondo quanto si è appreso sarebbe circoscritto a questa aria Non è escluso che la diresanitaria disponga verifiche sull’intera struttura Enrico Rava festeggia i suoi 80 anni li compirà il 20 agosto si fa un regalo ad eccezione girare per teatri Club Festival di tutto il mondo con una Edition che raccoglie alcuni dei talenti da lui scoperti lanciati negli ultimi anni a Perugia in occasione di Umbria Jazz sarà impegnato il 20 luglio al teatro Morlacchi o non trattenne Rava che come accade per gli mandano perde mai quella freschezza di idee che porta a inventare formule e progetti costruire inedite partnership artistica scoprire e valorizzare musicisti emergenti come era Under 21 e in genere viene tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

