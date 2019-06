Ultime Notizie Roma del 25-06-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli l’Unione Europea agli stati trovare una soluzione sulla Sea Watch pur apprezzando il fatto che l’Italia abbia proceduto evacuazione di un numero di persone della Sea Watch 3 per ragioni mediche La Commissione Europea fa appello agli Stati membri per trovare una soluzione per le persone che sono rimaste a bordo lo afferma una portavoce parlando di imperativo umanitario ribadendo che le devo comunitario continuare a fare tutto il possibile nell’ambito delle competenze per sostenere e coordinare eventuali sforzi di solidarietà Papa Francesco ha nominato amministratore apostolico della diocesi di Lione in Francia Monsignor Michel debost vescovo emerito il titolare della diocesi il cardinale barbarin sotto processo in Francia con la cosa deveofferta sui casi di pedofilia aveva presentato le dimissioni il papà non li aveva accettato e mi aveva concesso allo stesso terminale di ritirarsi per un periodo di tempo come chiesto da un bambino di 4 anni lasciato in auto sotto il sole fuori dall’ aeroporto di Catania con una temperatura che sfiorano i 40 gradi all’ombra è stato salvato dal sovrintendente della Polizia di Stato la gente con il calcio della pistola di ordinanza ha mandato in frantumi un finestrino e soccorso il piccolo il bimbo sudato inizia a darmi a per l’elevata temperatura si dimenava cercando di aprire portiere chiedendo disperatamente aiuto è accaduto nel pomeriggio di sabato scorso i genitori due svizzeri 28 anni lei 32 anni lui sono stati denunciati per abbandono di minore in concorso un uomo di 69 anni è stato arrestato dai carabinieri di Avellino con l’accusa di violenza sessuale su una minore i fatti si sono verificati nella serata di ieri durante una manifestazione che si è svolta nel centrocapoluogo Irpino seduto su una panchina di Piazza della Libertà all’uomo residente ad Avellino secondo l’accusa avrebbe cominciato a molestare Una quattordicenne venendo immediatamente bloccato dalla madre della ragazza ai Carabinieri della compagnia di Avellino il servizio in occasione della manifestazione sono intervenuti riuscendo a riportare la calma anche con l’ausilio di altre pattuglie fatte a correre sul posto tra le numerose persone che avevano circondato l’uomo domani il 25 giugno Dopo il rinvio per motivi di salute del 14 giugno scorso è previsto lo sfratto di Morgan all’anagrafe Marco Castoldi dalla sua casa di Monza sezione del pignoramento deciso dal tribunale di Monza fino al 2017 per me rappresenta un grande dolore che si aggiunge ad una vita completo tragica io trovo un senso nella creatività ma innegabilmente piena di ferite ha scritto Morgan alla persona che dovrà entrare nella sua casa in una conversazione WhatsApp che è stata resa nota dal suo ufficio stampa ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento aedizione pomeridiana

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa