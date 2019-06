Ultime Notizie Roma del 25-06-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno Vitali appesantita Da una palla al piede che è il debito pubblico che cresce in interrottamente da 51 anni sono le parole del Presidente dell’abi Antonio patuelli all’ansa sottolineando che lo spread è una tassa occulta per tutela di vita degli italiani derivava dalla scarsa fiducia dei mercati internazionali verso la Repubblica Italiana è verso le sue capacità prospettiche non di pagare ma di ridurre il debito che è uno dei fattori che rallenta la crescita da gennaio aggiunto patuelli è molto probabile che il totale dei titoli di Stato italiani in possesso delle banche a Kali in maniera significativa perché gli istituti dovranno iniziare a restituire i prestiti Cimini brutto per pagare i debiti della pubblica amministrazione ma tu hai commentato la situazione deve essere alleggerita con meccanismi ortodossi gli esseri non accenna a placarsi la tensione tra Stati Uniti e Iran nel casofoto anche i tentativi statunitensi di dialogo dopo le sanzioni decise da Trapani confronti della guida Suprema della Repubblica islamica è il ministro degli Esteri il consigliere statunitense per la sicurezza nazionale e buon torna in vita negoziale Madalina è arrivato tutto e con le sanzioni significa la chiusura in modo permanente della via della diplomazia con amministrazione Trump Latina sollecita intanto calma e moderazione parlamentare del Consiglio d’Europa ha approvato una risoluzione che permette ai parlamentari russi di ritornare a Strasburgo subito dopo il presidente della Duma russa ha inviato una domanda di partecipazione per i rappresentanti che potranno così Prendere parte ai lavori dell’assemblea Parlamentare che domani deve leggere il nuovo segretario generale del Consiglio d’Europa la delegazione ucraina per protesta interrotto la partecipazione ai lavori lo smalto in chiusura calcio dopo l’eliminazione gli europei di categoria Gigi di viaggio lascia la panchina della nazionale under 21 Non sarò più l’allenatore annunciato il tecnico che vede però il bicchiere mezzo pieno abbiamo fatto un ottimo lavoro abbiamo fatto crescerei ragazzi siamo stati competitivi contro squadre forti tanti ragazzi sono andati in nazionale Maggiore Il risultato non è positivo ma non è un fallimento questa sera intanto la nazionale femminile affronta la Cina negli ottavi dei mondiali è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa