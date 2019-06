Ultime Notizie Roma del 25-06-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale con informazioni e buon pomeriggio dalle redazioni studio Giuliano Ferrigno il collegio dei commissari Unione Europea è stato aggiornato sulla situazione italiana ha avuto una discussione ha deciso di ritornare sulla pressione la prossima settimana ha detto il portavoce del presidente Jean Claude junker spiegando che la commissione Ué prosegue il lavoro preparatorio sulla procedura in linea con quanto stabilito nei trattati il ministro Tria finisce intanto ottimista in merito alla procedura perché noi pensiamo che l’Italia rispetti le regole di bilancio e migranti non ce la facciamo più qui siamo come in prigione Aiutateci a sbarcare presto a mettere i piedi giù da questa manca all’appello lanciato dai profughi a bordo della Sea Watch 3 da 13 giorni al largo di Lampedusa siamo tutti esauriti stremati dice uno di loro in un video migranti sottolineano che a bordo manca tutto non possiamo fare niente Non possiamo camminare nel muoverci perché la bacchetta solamente noi siamo tanti Mentre l’Italia si rifiuta di farci aproCambiamo argomento dopo l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 Milano Cortina è il momento della festa della programmazione manca di qualche polemica il governatore del Veneto Zaia Ti auguro che la gestione non diventi un ufficio complicazione affari semplici che tempo di Milano sala Invita la politica a fare un passo indietro affidarsi a persone Capaci no gli amici degli amici polemici 5 Stelle di Torino Abbiamo vinto una montagna di debiti che nessun altro voleva dicono che la cappellino non si pente delle sue scelte c’era incertezza che continua a esserci dal punto di vista finanziario Torino crede che debba guardare avanti la cronaca in chiusura nuovo colpo alla Ndrangheta in Emilia Romagna la polizia Ha arrestato 16 persone presunti appartenenti alle cosche che da tempo operano nella regione che sono storicamente legate ai grandi aracri di Cutro compreso il basso Francesco grande aracri figli Salvatore Paolo tra gli arrestati C’è pure il presidente del consiglio comunale di Piacenza Giuseppe Caruso è dovuto Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa