Ultime Notizie Roma del 25-06-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Braccio di Ferro sui migranti della Sea Watch 3 mare da 13 giorni al largo di Lampedusa non ce la facciamo più qui siamo come in prigione Aiutateci a sbarcare presto a mettere i piedi di Giuda anche l’appello lanciato dalla nave della NG tedesca la suocera in Italia non ci arriva possono stare lì fino a Natale la replica di Matteo Salvini e Ministro dell’Interno in 13 giorni se avessero davvero avuto a cuore la salute migranti sarebbero andati e tornati dal Olanda Italia non si fa dettare la linea da 1 mg che non rispetta le regole del collegio dei commissari Ué è stato aggiornato sulla situazione italiana alla discussione ha deciso di ritornare sulla questione la prossima settimana lo ha detto il portavoce del presidente Jean Claude junker spiegando della commissione prosegue lavoro preparatorio sulla procedura in linea con quanto stabilito nei trattati Riminisi dice Intanto ti inizia in merito alla procedura perché pensiamo che l’Italia rispetti le regole di bilancio europeo fisco arrivano le lettere di risposta a chi ha chiesto di aderire alla rottamazione ter delle cartelle Agenzia delle Entrate riscossione sta inviando a tutti gli interessati la comunicazione delle somme dovute con l’esito della richiesta di adesione e le indicazioni per procedere al pagamento dell’importo scontato delle sanzioni e degli interessi di mora dei primi comuni Sono partita nei giorni scorsi ed entro il 30 giugno 2019 sarà complicato di invio che complessivamente riguarderà quasi 1,4 milioni di domande ultime notizie chiusura dopo l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 Milano Cortina ora il momento della festa della programmazione ma anche di qualche polemica il governatore del Veneto Zaia Si augura che la gestione non diventi un ufficio complicazione affari semplici sindaco di Milano sala dalla politica a fare un passo indietro affidarsi a persone Capaci no gli amici degli amici e chiude al ritorno di Torino e del Piemonte immaginata dal nuovo governatore e dalla Lega porta chiusa le parole del primo cittadino diper tutto Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

