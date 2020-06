Ultime Notizie Roma del 25-06-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale giovedì 25 giugno Buongiorno dalla redazione da Francesco via in studio il Fondo Monetario Internazionale rivede al ribasso il PIL italiano per il 2020 in meno 12 8% rispetto al rispetto studiate almeno 9 1 percento di aprile Gualtieri parla di Stime pessimistiche sola fisco effetti intanto positivi dalla fatturazione elettronica + 3 miliardi e mezzo di euro nel 2019 Corte dei Conti in pressing non è più rinviabile un taglio delle tasse sono 37211 le lavoratrici neo mamme che si sono dimessi nello scorso anno secondo l’ispettorato del lavoro prosegue oggi in commissione bilancio alla camera l’esame del decreto rilancio altro video choc sulla brutalità della polizia americana la vittima stavolta un 27 anni stanco morto durante l’arresto in Arizona gli agenti lo tengono con la faccia a terra per 12 minuti mentre chiede acqua e mormora non posso respirare tre poliziotti si sono dimessi il capo della polizia di Tucson ha offertodimissioni ieri appello di Obama propria lista amici per andare a votare Alle prossime elezioni americane Brasile Stati Uniti continuano a registrare boom di nuovi casi di coronavirus rispettivamente quasi 43036 giorno e secondo la MS l’America Latina non ha ancora raggiunto il picco Secret service in quarantena dopo due agenti della scorta di Trump positivi ridimensionata la convention dei negli Stati Uniti arenada 1008 invece che 17 mila invita a seguirla online Disney rinvia l’apertura districarti in California notte di lavoro per la Azzolina intenzionata a portare oggi in conferenza unificata stato-regioni le linee guida per la ripresa settembre della scuola direttive già bocciata dai presidi il comitato priorità a scuola a scendere oggi in 60 piazze italiane per chiedere la riapertura degli istituti in presenza in sicurezza Cerca torna I magistrati delle chat di Palamara oggi il giudice Salvi però in conferenza stampa il punto sul lavoro della Task Force istituita dalla Procura Generale per il setacciare la valanga di messaggi contenuti nel cellularepresidente della NM Mura nominato dal CSM di Roma tesoro Oggi il voto finale della camera sul decreto giustizia una mamma è morta insieme a due figli a causa del crollo di un tetto da Albizzate in provincia di Varese la donna si trovava per strada ed è stata schiacciata dalle macerie cadute da un ex edificio industriale insieme alla figlia di 15 mesi sul passeggino al figlio di 5 anni in sella a una bici ileso un terzo fratellino si pensa a un cedimento strutturale Generali Cattolica firmano una partnership strategica che prevede l’impegno del leone di Trieste sottoscrivere una di capitale da 300 milioni con la trasformazione in SPA della società Veronese generali del Terraglio 24 e 4% di Cattolica e potrà sottoscrivere pro-quota il successivo aumento di capitale in opzione fino massimo di 200 milioni portano i posticipi della ventisettesima giornata di Serie A di calcio l’Atalanta ferma di rimonta tra due ragazzi a Bergamo l’Inter pareggia teatri a Milano col Sassuolo e normaliin casa contro la Sampdoria il CTS bocciano ritorno a breve del calcetto degli sport di contatto a livello amatoriale dilettantistico Oggi riunione del consiglio della FIGC ed è tutto possibilità di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa