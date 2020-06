Ultime Notizie Roma del 25-06-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Ancora auguri di una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio i casi di coronavirus a livello globale hanno superato la soglia di 9,4 milioni nel conteggio della Johns Hopkins University le vittime più di 482 mila l’allarme della mente la taglia di 10 milioni di malati tra superata entro la prossima settimana nel primo mese di questo focolaio ci sono stati in meno di 10000 casi nell’ultimo mese quasi 4 milioni e ricordato direttore generale dell’agenzia dell’ONU in attesa di avere il vaccino si deve fare tutto il possibile con tutti gli strumenti a disposizione record negli Stati Uniti da fine Aprile nelle ultime 24 ore quasi 32 mila nuovi casi decine di agenti del Secret service in quarantena dopo aver prestato servizio al comizio di Trump a tulsa Oklahoma dove due agenti sono risultati positivi notte di lavoro per la ministra dell’Istruzione Azzolina intenzionato a portare in conferenza unificata stato-regioni le linee guida per la ripresa al 7la scuola direttive già bocciata l’hai presi lì il comitato priorità a scuola a scendere oggi in 60 piazze italiane per chiedere la riapertura degli istituti in presenza in sicurezza la sfida è alzata ora Meno giochi di più risposte avete un grande fatto per la sanità nuovi investimenti una riforma del servizio sanitario intervistato dalla stampa il ministro della Salute Roberto Speranza Individua questo percorso spiegati il covid ancora dunque si deve ripartire ma con prudenza sul fronte pensioni priorità e trovare uno strumento che tu dai il futuro di chi vive una condizione di fragilità lavorativa ma senza ingaggiare una guerra tra generazioni penso che il MoVimento 5 Stelle dice con un progetto strategico per costruire un nuovo campo Democratico il Fondo Monetario Internazionale rivede al ribasso il PIL italiano per il 2020 meno 18 % rispetto almeno 1% di aprile il ministro dell’economia Gualtieri parla di Spina è troppo pessimistiche su fisco effetti positivi Intanto dalla fatturazione elettronica + 3 miliardi e mezzo di euro nel 2019 corte dipressing non è più rinviabile un taglio delle tasse sono 37611 le lavoratrici neo mamme che si sono dimessi nello scorso anno secondo l’ispettorato del lavoro Salvini taglio delle tasse e pronti a votarli un minuto per me la maggioranza litigano anche su questo altro video choc sulla brutalità della polizia americana la vittima stavolta un ventisettenne ispanico morto durante l’arresto a Tucson in Arizona gli agenti lo tengono con la faccia a terra per 12 minuti che chiede acqua e mormora non posso respirare tre poliziotti si sono dimessi del capo della polizia di Tucson ha offerto le sue dimissioni ieri appello di Obama proprio lista amici per andare a votare Alle prossime elezioni americane cronaca Una mamma è morta insieme ai due i suoi figli a causa del crollo di un lungo cornicione ad Albizzate in provincia di Varese la donna si trovava per strada ed è stata schiacciata dalle macerie cadute da un essere difficile insieme alla figlia di 15 mesi sul passeggino era figlio di 5 anni in sella una bici illeso un terzo fratellino si pensa un cedimento strutturale partnership strategica tra Generali Cattolica con l’impegno deldi Trieste tutto scrivere un momento di capitale senza diritto d’opzione da 300 milioni di euro Generali che è in cambio dell’investimento deterrà il 24% di Cattolica potrà Inoltre sottoscrivere proposta e successivamente di cavi fino a un massimo di 200 milioni Lufthansa il sindacato tedesco dell’equipaggio di cabina un po’ hanno raggiunto un accordo che comporterà risparmi da 500 milioni di euro per la compagnia aerea colpita dalla crisi coronavirus chiude congelamenti salariali riduzione delle ore di volo pacchetti di prepensionamento e congedi non retribuiti la compagnia australiana canta sopprimetemi la posti di lavoro tiene a terra di un centinaio di risparmiare oltre 9 miliardi di euro superare la crisi ed è tutto buon proseguimento di ascolto e buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa