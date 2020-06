Ultime Notizie Roma del 25-06-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio e Ben ritrovati dalla redazione da Francesco vita studio confronti serrati ma anche polemiche per le linee guida per la ripartenza della scuola a settembre il tema è oggi al centro dei lavori della conferenza straordinaria delle regioni e poi delle conferenze stato-regioni ogni le direttive ieri hanno incazzato la bocciatura dei presidi Intanto il comitato priorità la scuola scende oggi in 60 piatti italiani per chiedere la riapertura degli istituti nel presente in sicurezza il punto anche con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF ripartire la scuola a settembre Ma rimangono molti dubbi dubbi perché già durante gli Stati Generali abbiamo espresso la necessità di investire ora anticipatamente come stateDiana non aspettando i soldi dei ricoveri Pound per riaprire in sicurezza le scuole le classi non siamo d’accordo allo sdoppiamento nella mente in cui gli alunni debbano fare presenza e parte di dire a clienti stanza riteniamo invece che sia giusto mantenere distanza di un metro tra un alunno è un altro alunno Ma questo implica rifare le classi di fare le cose significa toccarle Marra toccarle quindi significa avere più personale personale però chiamato da graduatoria di Stato li abbiamo abbiamo i precari Ghiaia sì e docenti che a te che possiamo chiamare e quindi tutto questo gli deve fare Ora non è possibile pensare di lasciare all’autonomia degli istituti quando non hanno per risorse umane e finanziarie per raddoppiare le classi anziane vincoli per fare gli organici i vincoli per fare le classi non questo non è possibile tanto che apprezziamo che sia partito un monitoraggio da parte del ministero con la richiesta di sapereffettivamente classe ci sono e l’operazione verità che l’ha lasciato Gianni e tu un anno fa con le proprie riesce però a questo devono seguire delle indicazioni e delle messe di responsabilità concrete da parte dello stato per andare a garantire questa sicurezza altro libro choc sulla brutalità della polizia americana la vittima stavolta un ventisettenne ispanico morto durante l’arresto a Tucson in Arizona gli agenti lo sono con la faccia a terra per 12 minuti mentre chiede acqua e mormora non posso respirare tre poliziotti si sono dimessi il capo della polizia di Tucson ha offerto le sue dimissioni ieri appello di Obama proprio di stanisci per andare a votare Alle prossime elezioni americane i casi di coronavirus a livello globale hanno superato la soglia di 9,4 milioni nel conteggio della Johns Hopkins University le vittime più di 482 mila allarme dello MS la storia di milioni di malati stata superata entro la prossima settimana nel primo mese di questo focolaio ci sono stati in meno di 10000 casi nell’ultimo mese quasi 4 milioni ha ricordato il direttore generale dell’agenzia dell’ONU inil vaccino ti deve fare tutto il possibile con tutti gli strumenti a disposizione record negli Stati Uniti da fine Aprile nelle ultime 24 ore quasi 36 mila nuovi casi decine di agenti del ticket terme in quarantena dopo aver prestato servizio al comizio di Trump a tulsa Oklahoma dove due gesti sono risultati positivi indagine Ivrea per identificare il gruppo di ragazzi che ha malmenato un autista dell’azienda del trasporto pubblico locale dopo che questi aveva richiamati perché saliti sull’autobus senza le mascherine arrivavano dal lago Sirio ed erano Probabilmente al pc quando l’autobus è arrivato a Porta c’è il giovane aggredito l’uomo colpendolo al Volto poi una volta scesi hanno malmenato anche una seconda persona che vista la scena si era avvicinato al mezzo pubblico per prestare soccorso al conducente Cambiamo argomento il mercato italiano auto potrebbe subire quest’anno un calo del 35% la stima e di Pietro gorlier responsabile attività europei di Fiat Chrysler secondo il quale per un rilancio bisogna ampliare gli incentivi al ibrido leggero per rimettere in moto lain audizione al Senato Il corriere ha fatto sapere che il gruppo non sposterà produzioni all’estero i nostri sviluppi produttivi sono in Italia dove la produzione aumenterà e riassorbire molok azione nel 2022-2023 aggiunto partnership strategica tra Generali a Cattolica con l’impegno del leone di Trieste per un aumento di capitale senza diritto d’opzione da 300 milioni di euro subordinata all’approvazione da parte della società Veronese della trasformazione in SPA e di modifiche statutarie generali del terrà il 24 al 4% di Cattolica e potrà sottoscrivere Pro quota il successivo aumento di capitale in un massimo di 200 migliori in borsa per il titolo della compagnia Veronese È tutto Buon proseguimento di ascolto e buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa