Ultime Notizie Roma del 25-06-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 25 giugno studio Giuliano Ferrigno aut aut delle regioni al governo per chiudere i bilanci o l’esecutivo stanze altri 2 miliardi di euro per le regioni a statuto ordinario o si interrompono le relazioni istituzionali del presidente della conferenza Bonaccini quanto alle linee guida per la ripartenza della scuola Settembre il governatore Emiliano ha spiegato che quelle che erano state presentate non erano ricevibili e che sono state avanzate contro proposte su cui è registrato disponibilità della ministra dell’Istruzione Azzolina le regioni pretendono di trovare un accordo insieme ai comuni alle province ha detto altrimenti non potrebbero dare L’intesa e la Procura Generale della cassazione ha chiesto il processo disciplinare per 10 magistrati coinvolti nella vicenda dell’ hotel Champagne In altri casi legati tra loro Luca Palamara gli ex togati CSM Corrado Cardoni PaoloPoli Antonio Lepri Gianluigi Morlini e Luigi spina oltre ad altre figure è stato chiesto anche il processo disciplinare per Cosimo Ferri ora parlamentari di Italia Viva il procuratore generale della Cassazione firma rischiano anche le sanzioni più gravi se proprio perché è stato così grave il colpo subito abbiamo forte il desiderio di mostrare che siamo in grado di voltare pagina Ha spiegato parlando del caso che ha investito magistratura CSM migranti tornano a salire per la prima volta dal 2015 le domande d’asilo nell’Unione Europea nel 2019 sono stati 740 Mila in aumento del 11% sul 2018 Ma per la prima volta in cinque anni L’Italia non è più tra i primi 5 paesi d’accoglienza emerge dal rapporto annuale dell’agenzia UE per l’asilo le domande Si Sono concentrate per oltre la metà in Germania 165615 Francia 128 1940 e Spagna 117795 domande d’asilo segue a distanza la Grecia con la 77la 275 richieste Quinto il Regno Unito con 44835 domande che scalza l’Italia 43770 meno 27 % di domande aspetta 2018 ultime notizie in chiusura Lecco del sistema del mediterraneo è tra i più ricchi al mondo con 17 mila specie ma solo il 6,1% dei suoi Stockisti ci ha pescato in modo sostenibile solo il 12,7% della sua aria non riscontra problemi di inquinamento sono i dati dell’agenzia Europea per l’ambiente che indica come tutti i mari che bagnano il continente sono generalmente in cattivo stato nonostante i progressi compiuti prosegue la nota L’agenzia è improbabile che i paesi raggiungono l’obiettivo di buono stato ambientale di tutte le acque entro il 2020 è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa