Ultime Notizie Roma del 25-06-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno coronavirus nuovi focolai in diverse città italiane a Mondragone provincia di Caserta 49 positivi Nei palazzi ex Cirio Dove è stata istituita una zona rossa che alcuni si sono perse le tracce il presidente della regione di Luca fa sapere che la ministra dell’interno lamorgese annunciato l’invio di un contingente dell’esercito contagiati anche 40 operai della Bartolini Bologna che si occupa di trasporti e consegne di merci in tutta Italia chiuse nel magazzino ma l’azienda ha continuato l’attività ti valuta di fare eseguire i tamponi a tutti i dipendenti lo MS mette in guardia risalgono i casino fai successo la scorsa settimana per la prima volta da mesi nei 30 paesi che cosa dici conferma in una nota piena fiducia nel presidente dell’INPS tridico e riconoscimento delle grande sforzo fattoistituto di previdenza nell’emergenza il meccanismo della cassa integrazione che abbiamo ereditato è troppo articolato e Favij inoso prosegue la nota denuncia alla decisione di riformare la disciplina per garantire una gestione più efficiente con tempi di erogazione ben più rapidi la ministra catalfo sottolinea la Presidenza del Consiglio te lavorando a questa riforma nel decreto di lancio sono state apportate modifiche mirate a velocizzare soprattutto la cassa integrale intanto auto delle regioni al governo per chiudere i bilanci tanti altri 2 miliardi di euro per le regioni a statuto ordinario o si interrompono le relazioni istituzionali ha detto il presidente della conferenza Stefano Bonaccini quanto alle linee guida per la di partenza della scuola a settembre il governatore Emiliano ha spiegato che quelle che erano state presentate non erano ricevibili e che sono state avanzate contro proposte su cui ha registrato disponibilità della ministra dell’Istruzione ultime notizie in chiusura la Procura Generale della Cassazione chiesto il processo disciplinare per 10 magistrati coinvolti nella vicendadell’hotel sciampagna In altri casi legati tra loro Luca Palamara e alcuni ex togati del CSM è stato chiesto per processo anche per Cosimo Ferri ora parlamentari di Italia Viva il procuratore generale della Cassazione salvia ferma rischiano anche nelle sanzioni più gravi via libera definitivo dell’aula della camera al Decreto Legge giustizia e contiene anche norme in materia di intercettazioni il testo su cui il governo Montecitorio aveva incassato la fiducia è stato approvato con 256 voti a favore 159 contrari e 4 astenuti e tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

