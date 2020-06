Ultime Notizie Roma del 25-06-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno mi un’apertura turno a salire per la prima volta dal 2015 le domande d’asilo nell’Unione Europea nel 2019 sono stati 740 Mila in aumento del 11% sul 2018 in cinque anni L’Italia non è più tra i primi 5 paesi d’accoglienza emerge dal rapporto annuale dell’agenzia per l’asilo le domande Si Sono concentrate per oltre la metà in Germania senza 65615 Francia 128 1940 e Spagna 117795 ricette segue a distanza la Grecia con 77275 domande Winter Regno Unito 4835 che scalza l’Italia con 43770 domande meno 27 % rispetto al 2018 e c’è un cambio al vertice della UIL Carmelo Barbagalloquasi 6 anni alla guida del sindacato di via Lucullo lascia e propone al suo successore l’attuale segretario generale aggiunto Pierpaolo Bombardieri sta proposta discussa dall’esecutivo Nazionale ha ottenuto il via libera all’unanimità prossimo passaggio formale prevede il voto da parte del Consiglio confederale Nazionale convocato per sabato 4 luglio a Roma economia volumi di produzione metalmeccanica ad aprile più che dimezzati meno 54% rispetto a febbraio Secondo i dati di federmeccanica con un risultato di gran lunga sfavorevole Nel confronto con le fasi recessive del 2008 2009 del 2011 secondo l’indagine si vedono nero la fase recessiva dovrebbe protrarsi anche nel secondo trimestre con un’azienda su tre che ritiene di dover ridimensionare gli attuali livelli occupazionali ultime notizie Vittorio Sgarbi è stato portato via di peso oggi fuori dall’aula della camera dopo che espulso dalla presidente di turno Mara Carfagna si era rifiutato di uscire Gabri se invece seduto o cambipiù volte posto a quel punto Quattro cornetti lo hanno sollevato di peso a Porta due per le gambe due per le braccia e lo hanno portato fuori ad innescare uno sconto l’intervento di Sgarbi contro I magistrati e la richiesta della richiesta però nuova Tangentopoli è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa