Ultime Notizie Roma del 25-06-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio da te c’è ancora un po’ di tempo e riapriremo le scuole in sicurezza settembre lo ha detto il premier Giuseppe Conte che rinvia al lavoro in corso tra ministra Azzolina regioni sindacati ed enti locali Intanto è stata rinviata domani la conferenza stato-regioni per discutere delle linee guida per il ritorno in classe auto auto delle regioni al governo per chiudere i bilanci o l’esecutivo stanze altri 2 miliardi di euro per le regioni a statuto ordinario o si interrompono le relazioni istituzionali dice il governatore dell’Emilia Romagna e presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini allarme nuovi focolai di coronavirus in diverse città italiane a Mondragone provincia di Caserta 49 positivi Nei palazzi ex Cirio Dove è stata istituita una zona rossa di alcuni si sono perse le tracce il Presidente della Regione De Lucache la ministra dell’interno lamorgese annunciato l’invio di un contingente dell’esercito contagiati anche 40 operai della Bartolini di Bologna che si occupa di trasporti e consegna di merci in Italia chiuso il magazzino ma l’azienda ha continuato l’attività di Balotelli far eseguire i tamponi a tutti i dipendenti lo mette in guardia risalgono i casi in Europa è successo la scorsa settimana per la prima volta da mesi in 30 paesi Intanto il comitato dell’ agenzia Europea del farmaco che si occupa dei medicinali umani raccomandato l’approvazione condizionata all’immissione in commercio del re di birre per il trattamento del covid 19 in adulti e adolescenti dai 12 anni di età con polmonite che richiede il supporto respiratorio è il primo farmaco contro covid 19 si legge sul sito dell’ema a ricevere questa promozione a che ora deve avere il via libera definitivo della Commissione Europea è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di scuola

