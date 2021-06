Ultime Notizie Roma del 25-06-2021 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Nazionale resta stabile 069 mercoledì invece costante riduzione dell’incidenza uno dei valori chiave per le decisioni sulle misure contro i compiti che ci hanno ancora 11 casi ogni 100.000 abitanti aggiornata ieri rispetto a 16,7 giorni fa tutte le regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso tra nel Molise a rischio moderato questi i dati contenuti nella bozza di monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute sul mento della pandemia in Italia ora all’esame della cabina di regia in Italia si segnalano operai della variante Delta con maggiore trasmissibilità e la potenzialità di eludere parzialmente la risposta immunitaria lo rileva il monitoraggio dell’istituto superiore del Ministero della Salute nel quale si chiede un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi un elevata copertura vaccinale è il completamento dei cicli di vaccinazione per evitare recrudescenza della pandemianei quattro quartieri sono i love down proprio per un focolaio di variante del the Middle torna l’obbligo di mascherina chiusa a causa della risalita dei casi oltre 200 nelle ultime 24 ore dovuti larga tra varianti Delta scontro con orba nel Consiglio Europeo di Bruxelles sulla legge anti lgbt adottata dall’ Ungheria definito inaccettabile da molti capi di stato e di governo draghi altri quindi ci firmano una lettera denuncia per chiedere l’intervento della commissione duro l’intervento del premier olandese rutta che aspirato orban se valori dell’Unione Europea non gli si confanno ha detto può attivare l’articolo 50 dei trattati creato per quanti vogliono lasciare lui non vanno fatti britannici il monito di draghi questo trattato sottoscritto anche da l’Ungheria è lo stesso che nomina la commissione guardiana del trattato stesso e spetta alla commissione stabilire se l’Ungheria l’ho viola No ma il premier non tornare tra quel testo Non è contro i gay noi lo ritiriamo ha detto il Consiglio Europeo escluso la possibilità di un vertice con Putin il testo della dichiarazione finale si limita a indicare che l’Unione Europea si era formatofinalità di dialogo con Mosca La discussione è stata dura Ha messo il presidente di turno nauseda secondo me è troppo presto tra un vertice perché finora non vediamo cambiamenti di atteggiamento da parte della Russia più possibilista il premier belga che sottolinea che la strada resta aperta per iniziativa di arrivo in salita sul decreto tranne la maggioranza la ministra Bonetti parla di arrivare a una convergenza trasversale attraverso un tavolo politico su Diane che hai preparato nel più breve tempo possibile leader della Lega Salvini rilancia sto aspettando da giorni la chiamata diretta che il mio numero perché polemiche di mesi su 200 g possono essere superati in due minuti io sono pronti da PD e 5stelle sento un silenzio assordante è il momento più difficile per il movimento sui principi vengono meno la gente si dà affeziona credo che ci siano due visioni diverse del movimento che stanno emergendo così Davide Casaleggio a Radio Capital su crisi del MoVimento 5 Stelle Quanti aeroporti ruolo di un altro pezzo del Movimento Alessandro Di Battista il fondatore di Russo ferma con Alessandro un ottimo rapporto di amicizia come con altri ora credo che si è focalizzato su altri progetti all’esteroun documentario quando tornerà vedrà che fare a giugno si stima un marcato aumento dell’indice del clima di fiducia dei consumatori e delle imprese lo comunica l’Istat ha rilevato che l’indice di fiducia dei consumatori in risalita per il terzo mese consecutivo supera il livello di febbraio 2020 registrando Massimo da ottobre 2018 per le imprese migliora consolidando la tendenza positiva è nato da dicembre 2020 nel comparto dell’Industria e dei servizi di mercato livello degli amici supera marcatamente Quelli precedenti la crisi per il commercio al dettaglio leggermente al di sotto del valore di febbraio 2020 continua la ricerca dei Dispersi tra le macerie dell’edificio di 12 piani parlato ieri a nord di Miami 3 morti sono confermati 102 le persone che vivevano nel condominio sono state ritrovate ma ne mancano ancora all’appello 99 tra cui la sorella della first lady del Paraguay 20 cittadini israeliani di sudamericani per evitare altri codici scavando un tunnel nel parcheggio sotterraneo ancora ignote le cause dell’incidente e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa