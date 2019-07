Ultime Notizie Roma del 25-07-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio nuovo strappo nella maggioranza sul caso dei presunti fondi russi alla lega con te in forma il Senato che savoini non c’entra con il governo Movimento 5 Stelle di terza però l’aula di Palazzo Madama per protesta contro leader della Lega ci doveva essere lui in aula non il prete ha detto contro con te invece la lega è stato solerte rispondere al PD ma stiamo parlando del nulla di qualcosa che più vicino alla fiction che la realtà non ci sono rubli né petrolio dice il capogruppo Romeo non c’è più una speranza si mette a Pina questa agonia subito al voto attacca il leader del PD Zingaretti Intanto in attesa di un’eventuale pronunciamento del parlamento al governo manderà avanti l’iterSalve lo dice con te la camera con il muro della Francia e costi per fermare l’opera sarebbero stati ingenti spiega la svolta impressa dal Presidente del Consiglio ha provocato un terremoto nel 1960 per Salvini mentre In Valsusa al movimento notav attacca la prima è finita Ora tocca a noi sabato grande corteo di protesta verso Boris Johnson è il nuovo primo ministro britannico la regina gli ha affidato il governo e il capo dei tori entrato a Downey Street con la fidanzata che eri nella formazione del gabinetto con uomini sexy per portare il Regno Unito fuori dall’Unione Europea entro il 31 ottobre come promesso con o senza un accordo Sporting chiusura doppio oro italiano per Pellegrini e Paltrinieri ai mondiali di moto in Corea del Sud strepitosa l’olimpionica Azzurra trionfa nei 200 stile quest’ora si chiama amore io infinita si dice super anche Paltrinieri che dormegli 800 metri stabilendo anche il nuovo primato europeo le donne nello sport sono le mie ambasciatrici se visto nell’assegnazione dei giochi 2026 milano-cortina ora appunto a fare leggere e Federica a Tokyo quale membro zio in quota Atletico annunciato il presidente del CONI Malagò è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa