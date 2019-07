Ultime Notizie Roma del 25-07-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio la Corea del Nord ha lanciato due vettori a corto raggio da una città Costiera est di Pyongyang vettori hanno viaggiato per 430 km e sono finiti nel Mar del Giappone i lanci sono i primi Da quando il presidente statunitense Donald Trump e di leader nordcoreano Kim jong-un e si sono incontrati in giugno sul confine tra le due coree per il Ministro della Difesa giapponese perché si Maya Il test è alquanto Piacevole anche se non ha rappresentato un rischio alla sicurezza del paese oltre 200 persone sono indagate in un’inchiesta fiscale condotta dalla guardia di finanza di Padova che ha portato alla luce una maxi frode per 45 milioni di euro realizzata tramitesessione di false fatture per far ottenere ad aziende in debiti crediti di imposta la frode riguardo al settore della Ricerca Scientifica eseguiti 200 Decreti di perquisizione in provincia italiane individuato un’associazione per delinquere composta dagli amministratori e dal consulente di un network di società padovane finalizzata alla recita fruizione di agevolazioni fiscali riconosciute dallo stato a fronte di investimenti in Ricerca Scientifica sempre più marcata la frattura tra lega e 5 stelle ieri Salvini non ha riferito alla camera sulla vicenda dei presunti fondi russi della Lega suscitando lo sdegno dei parlamentari pentastellati che hanno abbandonato l’aula altro versante di frizione quello della TAV il premier Conte parla costa meno che non parla mai 5 Stelle storicamente contraria all’opera valutano nel bloccare il via libera in aula per Di Maio fermarla è possibile bastala camera rabbia in Val di Susa dove In ottava hanno organizzato un grande corteo di protesta verso Chiomonte nella giornata di sabato Samsung lancerà in settembre il Galaxy Fold lo smartphone pieghevole in corso gli ultimi test per il miglioramento del device da poco il lancio inizialmente programmato per lo scorso XXVI Aprile era stato rimandato a causa dei difetti riscontrati il Galaxy Fold chiuso misura come uno smartphone da 4,6 pollici mentre aperto e come un tablet da 7 pollici e 3 è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa